Saber como cuidar da pele é essencial para ter uma boa aparência. Para isso, vale a pena optar por hábitos saudáveis. Dessa forma, se vive melhor e com a autoestima elevada.

Por outro lado, algumas ocorrências indesejadas podem acontecer quando menos se espera. Como acnes, manchas, foliculites, entre outros distúrbios da pele. Sendo assim, a “caça” por tratamentos eficazes, que ajudem a reverter o quadro, começa.

Seja como for, os produtos naturais para cuidar da pele são muito procurados. Tendo em vista os altos valores no mercado e o medo de substâncias desconhecidas. Com excessão das pomadas para foliculite da Tend Skin; as quais possuem ótimo custo-benefício.

Apesar disso, a falta de tempo para executar instruções também favorece a busca por receitas caseiras. Não é verdade?

Dessa forma, pensando em te ajudar, reunimos 5 dicas naturais para cuidar da pele. Veja o que fazer para ter uma pele limpa, bonita e macia.

1. Cuidar da pele com acne

Sem dúvida, as espinhas simbolizam o pesadelo de muita gente. Por serem erupções cutâneas aparentes, mostram uma pele irritada e avermelhada.

Para cuidar da pele com acne, existe uma dica natural super fácil e eficiente, sabia?

O chá-verde!

Também conhecido como produto natural para relaxar, o chá-verde ajuda no combate às espinhas. Basta preparar o chá, verificar a temperatura, a fim de evitar queimaduras, e fazer compressas.

Usando algodão ao mergulhar no chá, em seguida coloque na acne. E espere por alguns instantes. A ação permite que a ferida comece a secar, a partir de propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Trata-se de uma receira totalmente natural e antioxidante.

2. Cuidar da pele oleosa

Certamente, cuidar da pele oleosa pode dar muita dor de cabeça. Mas não quando se encontra um tratamento natural e eficiente. Como é o caso da máscara de limpeza preparada com grãos integrais, mel e ovo.

Quer saber como fazer?!

Para começar, pegue 1 gema de ovo, 1 colher (sopa) de mel, ½ xícara de aveia e 1 colher (sopa) de azeite de oliva. Misture tudo em um recipiente.

Com um pincel, aplique no rosto para preparar a máscara. Depois disso, espere fazer efeito até 20 min. Terminado o tempo, limpe o rosto com água morna.

3. Cuidar da pele flácida

Inegavelmente, o tempo modifica a estrutura do corpo. E com ele, a pele dá sinais de flacidez e desequilíbrio. Para cuidar da pele flácida, de modo que fique sequinha e firme, existem ótimas dicas naturais. Entre elas, a máscara feita com a clara do ovo.

O primeiro passo é separar um recipiente limpo para colocar a clara do ovo. Separe-a bem da gema. Em seguida, utilize um pincel ao passar no rosto ou em outra área. Espere secar por um tempinho e deixe agir. Depois, enxague o local.

Vale a pena destacar que o ovo contém colágeno. Um nutriente que gera maior sustentação e cicatrização. Além do mais, o ingrediente resulta na pele mais macia e lisa.

4. Cuidar da pele seca

A fim de cuidar da pele seca, usar abacate ajuda bastante. Já que a fruta tem potencial para hidratar a pele e remover o ressecamento.

Bem como o abacate, o mel possui um ativo importante para hidratar. Não só a pele, como também o cabelo e outras partes.

Antes de mais nada, corte o abacate pela metade e separe ¼ de uma xícara de mel para a mistura. Mas, só misture o mel com o abacate depois de amassar bem a fruta. Ok? Depois de concluir as duas etapas, passe a máscara sobre o rosto e espere 10 min.

Prontinho! Agora, é só lavar o rosto e observar a diferença.

5. Cuidar da pele com esfoliante

Em primeiro lugar, você sabe o que é esfoliar a pele? Trata-se de uma prática que elimina células mortas. Isto é, desobstrui os poros, garantindo a entrada de ar na pele. A tarefa serve para higienizar, hidratar e combater foliculite e oleosidade.

Com o intuito de fazer isso de forma natural, o fubá é o ingrediente perfeito.

Para começar, lave o rosto com água fria e um sabonete neutro. Isso faz com que a pele relaxe. Depois de espalhar o sabão, não enxague! Pegue um pouco de fubá (uma pequena porção) e passe no rosto.

Agora, lave com água corrente a região. Use água fria. Com uma toalha limpa, seque com cuidado para não irritar a pele.

Anotou tudo?! Ótimo! As dicas naturais para cuidar da pele são importantíssimas. Desse modo, é possível levar uma vida mais saudável com a pele novinha em folha.

Por Priscila de Almeida