Quando pensamos em roupa de cama, temos a ideia de dormir com qualidade, aconchego e tranquilidade. Por isso, hoje, vamos indicar como escolher roupa de cama, desde tecidos e fios além de outros truques.

Com o mesmo critério que usamos para escolher os móveis do nosso quarto, devemos ter critérios específicos para escolher as roupas de cama: lençóis, edredons, almofadas e capas de travesseiro. Afinal, são eles que vão nos conceder uma noite revigorante e bem-dormida.

5 dicas para escolher roupa de cama

1ª Dica: Valorize o conforto das peças

Essa sensação gostosa e confortável tem muito a ver com a estação do ano. Por exemplo, no verão, os lençóis devem ser mais leves e o edredom pode ser substituído por um cobre-leito. Agora, no inverno, é possível investir em lençóis com mais fios, ou de tecidos diferenciados e edredons mais quentinhos e confortáveis.

Você pode optar, ainda, por usar cobertores de microfibra que, além de esquentar bastante, evita alergias.

2ª Dica: Leve em conta a maciez do tecido

Neste caso, o “nível de macio” tecido é ditado pela quantidade de fios, ou seja, quantos fios se tem por base a soma dos fios no sentido vertical e horizontal. Assim, quanto mais fios tiver, mais confortável é a peça.

A quantidade de fios varia de 150 a 1.000. A partir de 300 ou 400 fios, já é possível conseguir um tecido macio, não sendo necessário comprar o de 1.000 fios para garantir qualidade e maciez!

3ª Dica: Conheça os tecidos diferenciados que existem para realizar a escolha certa

As roupas de cama são produzidas por tecidos diferenciados e, por isso, é preciso que você saiba de fato escolher o que mais te agrada para colocar em sua cama.

Entre os principais tecidos de roupas de cama, tem-se:

Algodão: é um material 100% natural e muito macio. É um tecido que não causa alergia, sendo muito usado por pessoas que têm propensão a ter alergias na pele;

Algodão egípcio: de qualidade acima do padrão e com alta durabilidade. Possui a desvantagem de ser, também, muito mais caro do que o algodão comum. Como as tramas são mais largas, os lençóis com algodão egípcio são bastante frescos e absorvem bem a umidade;

Malha: tem a vantagem de ser fácil de lavar e não precisa passar, pois não amassa. A opção de 180 fios é bem macia e agrada a maioria, mas, a de 400 fios tem um toque acetinado de alto padrão;

Cetim ou seda: contribui para o conforto térmico, possui um toque agradável, suave e inconfundível;

Microfibra: de fácil manutenção, seca rapidamente, não precisa passar, tem boa durabilidade e é feita de materiais sintéticos. A popularização da roupa de cama em microfibra é recente e se deve às suas propriedades de troca térmica, pois costuma aquecer o corpo na medida certa.

4ª Dica: Adquira a roupa de cama no tamanho certo

Nada pior do que acordar com o lençol que saiu do colchão, um edredom pequeno que não cobre o suficiente ou, ainda, roupas de cama arrastando no chão.

Assim, as medidas padrão para as camas são:

Solteiro padrão: 88 cm x 188 cm

Solteiro king: 100 cm x 205 cm

Casal padrão: 138 cm x 188 cm

Queen size: 158 cm x 198 cm

King size: 193 cm x 203 cm

5ª Dica: Considere as cores das peças de roupas de cama

As roupas de cama devem prever o gosto do dono do quarto e a decoração do quarto. Por isso, o jogo de cama pode ser no mesmo tom da decoração do ambiente, criando sobretons interessantes ou, ainda, pode contrastar com a decoração.

A recomendação principal vai para as peças com estampas, pois devem estar em equilíbrio com a decoração do quarto, bem como o edredom ou cobre-leito.

Outra recomendação é que se considere a estação do ano para as cores: verão, cores claras; inverno, cores mais escuras.

Ao criar sobretons, considere as cores da mesma paleta, pois faz uma decoração bem interessante.

Outra opção é apostar em tons neutros. Por exemplo: lençóis claros e edredons escuros ou estampados, ou vice-versa. Neste caso, o tom neutro vai funcionar como coringa.

Por fim, use nossas dicas e escolha a sua roupa de cama de forma acertada. Temos certeza que a escolha bem feita vai fazer uma enorme diferença na qualidade do seu sono, pois o conforto é parte muito importante para que o corpo fique realmente descansado e pronto para relaxar!

Assim, volte nesse post sempre que sentir necessidade ou quando for comprar seu novo jogo de cama! Com certeza vai ser muito mais fácil decidir daqui para frente!

Tenha uma boa noite de sono!