5 dicas para gerir seu time de forma adequada

Gerir o seu time de forma adequada pode ser um desafio! Afinal, esse trabalho acompanha diversas responsabilidades. Por exemplo, definir metas, gerenciar o fluxo de trabalho, lidar com conflitos. Em resumo, promover um ambiente de trabalho o mais acolhedor possível.

Por isso, pensando na dificuldade que pode ser cumprir todos esses desafios adequadamente, trouxemos 5 dicas para você conseguir obter os melhores resultados através de uma liderança eficiente.

Confira 5 dicas para gerir seu time de forma a ver resultados

Então, uma boa gestão de equipe proporciona um melhor desempenho por parte de todos os envolvidos. Logo, esse contexto é propício a melhores resultados.

Portanto, se você deseja aprender como gerenciar melhor a sua equipe, pegue um papel e uma caneta e anote todas as dicas que daremos a seguir!

1. Manter uma comunicação aberta

Uma comunicação aberta, clara e direta entre você e seu time é fundamental.

Pois, a qualidade da comunicação entre os integrantes de um mesmo grupo é a fórmula do sucesso em empresas bem-sucedidas.

Isso acontece porque, ao encorajar seus funcionários a serem francos e a falar abertamente, eles irão compreender qual é a função que ocupam naquela organização. Além disso, isso evita confusões devido a má interpretação.

Para alcançar o sucesso, um time interage e se comunica sem obstáculos. Por isso, é importante saber explorar todos os momentos de interação, inclusive as reuniões.

Além disso, você precisa estar aberto ao feedback dos membros da sua equipe. Dessa forma, criará um relacionamento baseado na confiança e todos poderão falar abertamente entre si.

2. Conhecer o seu time e delegar as tarefas para as pessoas certas

Essa dica se relaciona à anterior. Uma vez que, ao priorizar a comunicação aberta, você tem a oportunidade de conhecer mais de perto cada integrante da sua equipe.

Com isso, será possível identificar o perfil de cada um. Isto é, conhecendo seus pontos fortes e também suas deficiências. Enfim, fica mais fácil delegar as tarefas para cada um.

Certamente, essa prática resultará em um aumento na produtividade do seu time!

Indo mais além, quando a pessoa está realizando a tarefa que mais tem a ver com ela, há uma maior motivação para desempenhar o trabalho. Em resumo, também colabora para a produtividade da equipe.

Mas cuidado, porque muitos líderes acabam delegando sempre a mesma atividade para aqueles que se sobressaem em determinada área. Dessa forma, essa prática, além de não estimular a criatividade, deixa a equipe estagnada.

3. Reconhecer bons trabalhos

Outra dica é externar o seu contentamento quando alguém fizer um bom trabalho. Isso significará para a equipe que você está prestando atenção no trabalho que eles estão desempenhando.

Aliás, as críticas são necessárias, no entanto, sozinhas, elas farão com que os membros se sintam desvalorizados. Portanto, o feedback positivo irá compensar as críticas. Dessa forma, faz com que o colaborador tenha vontade de dar o seu melhor. Com isso, ter o reconhecimento no trabalho.

Então, os feedbacks são cruciais para o profissional conseguir visualizar o seu desempenho. Uma vez que as considerações de quem está de fora sempre trazem uma perspectiva diferente da de quem está inserido naquele contexto.

Sendo assim, procure reconhecer os bons trabalhos com os quais irá se deparar. Pois, os membros do seu time irão se sentir mais confiantes e dispostos a manter a qualidade do trabalho que estão realizando.

4. Dê o exemplo para o seu time

Essa talvez seja a dica mais difícil, já que muitas vezes a gente vai pelo “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, não é mesmo?

Mas, a melhor forma de transmitir suas expectativas é mostrá-las na prática. Portanto, como gerente, o que você faz irá refletir diretamente no trabalho da sua equipe.

Um exemplo básico é a pontualidade. Então, se você chega sempre atrasado, não espere da sua equipe, seriedade com essa obrigação.

Sendo assim, se você deseja que sua equipe chegue no horário, chegue você primeiro no horário. Se gostaria de ver sua equipe entusiasmada, seja você o mais entusiasmado do grupo!

Dessa forma, preste atenção nas suas ações e com a mensagem que você está transmitindo através delas.

5. Ter abordagens diferentes com cada integrante

As pessoas são diferentes, isso é fato. Por isso, você terá várias personalidades diferentes reunidas em um mesmo local. Dessa forma, deve procurar conhecer e observar cada uma delas, a fim de saber como agir com cada uma.

Podemos citar como exemplo pessoas que aceitam críticas construtivas, enquanto outras não. Nesse caso, procure adaptar a sua abordagem quando tiver que dar um feedback. Então, você pode começar elogiando algo que ela acertou. Em seguida, passar para aquilo que precisa ser melhorado, com certeza o impacto da crítica será menor.