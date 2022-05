Para que o seu celular dure por mais tempo é necessário tomar alguns cuidados, principalmente ao realizar a limpeza. Por isso, neste post você verá 5 dicas para limpar tela do celular sem arranhar. Assim, confira todas as dicas com bastante atenção para que seu aparelho não estrague por negligência no momento da limpeza, e para que ele dure pelo maior tempo possível.

Além disso, se você possui notebooks, tablet ou qualquer outro dispositivo com tela, essas dicas também servem para você realizar a limpeza desses aparelhos.

5 dicas para limpar tela do celular sem arranhar

Ao realizar a limpeza do seu aparelho, além de seguir as dicas deste post, preste muita atenção e tenha muito cuidado para que os passos sejam seguidos corretamente. Afinal, certamente você não quer que seu smartphone estrague.

Desligue o celular

Antes de realizar a limpeza do seu celular é preciso desligá-lo. Aliás, essa é uma medida preventiva bastante necessária. Pois, caso algum resíduo do produto utilizado entre em contato com componentes internos do dispositivo, ele estará desligado. Logo, é possível evitar um problema ainda maior.

Não utilize água para limpar tela do celular

Jamais se deve utilizar água para realizar a limpeza de dispositivos eletrônicos. A água, além de aumentar as chances de um curto-circuito, deixa resíduos que podem causar sérios danos caso entrem em contato com a parte interna do aparelho. Assim, a funcionalidade do smartphone será comprometida. Por isso, nunca utilize água.

Mas, qual produto usar para limpar a tela do meu celular?

Existem sprays específicos para esse tipo de uso. Porém, o isopropanol, também chamado álcool isopropílico, também é amplamente indicado. Aliás, a vantagem do álcool isopropílico está na sua capacidade de não deixar resíduos. Além disso, se ele entrar em contato com a parte interna do aparelho não há problema, dessa forma, ele é o produto ideal para utilizar no celular.

No entanto, não utilize o álcool comum, tampouco álcool em gel. Apesar de ter grande uso na faxina da casa, estes produtos ainda podem causar danos sérios ao seu aparelho. Ademais, detergentes, limpa-vidros e removedores também são grandes vilões do seu aparelho, pois podem provocar manchas permanentes.

Use um pano ideal

Não faça uso de qualquer tecido para limpar seu celular, especialmente se esse tecido soltar fiapos, pois eles podem comprometer a nitidez da tela. Então, use um tecido composto de microfibra ou 100% algodão, se possível. Aliás, é preferível que ele esteja seco e livre de quaisquer fragmentos de produtos de limpeza.

Em hipótese alguma opte pelas esponjas, panos ásperos, lãs de aço ou papéis, pois esses elementos podem riscar a tela de seu celular. Mas você pode fazer uso dos cotonetes para alcançar locais de difícil acesso.

Não esbanje ao aplicar o produto

Como dito anteriormente, o álcool isopropílico é o melhor produto para realizar a limpeza da tela de seu celular. Mas não é porque ele é o produto ideal que você deve utilizá-lo indiscriminadamente.

Pois, se você optar por limpadores de tela em spray, uma única borrifada é suficiente para realizar a limpeza por completo. A propósito, saiba que a quantidade de vezes que você esfrega a tela é mais importante que a quantidade de produto utilizado.

Então, utilize o mínimo de produto possível, apenas o suficiente para garantir que todas as manchas e impurezas serão retiradas. Assim, sua limpeza será mais eficiente e econômica, garantindo melhores resultados.

Passo a passo de como limpar tela do celular

Para que você realize a limpeza de seu celular adequadamente, preparamos um passo a passo, leia-o abaixo com atenção:

Primeiramente, é preciso desligar o aparelho;

Feito isso, aplique uma pequena do produto em um pano adequado para a limpeza;

Agora, passe o pano sobre a tela fazendo movimentos circulares, repita até dar fim a todas as manchas;

Para limpar os cantinhos que o pano não acessa, utilize um cotonete. Sendo assim, umedeça-o levemente com o produto;

Por fim, com um pano seco retire todas as marcas

Siga todas essas dicas para garantir que seu smartphone seja limpo da melhor forma possível. Afinal, o objetivo da limpeza é torná-lo melhor para a utilização, não para danificá-lo, não é verdade?

Então, não se preocupe, seguindo essas dicas com bastante atenção passo a passo, certamente você fará um excelente trabalho. Lembre-se: é preciso usar os produtos certos e na quantidade adequada.