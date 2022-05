As estratégias de marketing digital se mostram como um dos elementos mais promissores para aumentar o número de vendas em cada unidade da franqueadora. Com a atual expansão da internet, o modo de pesquisar produtos vem mudando drasticamente. Dessa forma, o acesso à publicidade normalmente acontece mesmo que o cliente esteja decidido em realizar a compra em uma loja física. Com isso, selecionamos 5 dicas para usar o marketing e vender mais em sua franquia.

Esse novo modo de vida faz com que as empresas criem uma necessidade de adaptação. Por isso, investem em modelos de divulgação dos seus produtos nos mais diversos ambientes virtuais. Assim, quanto mais o uso do marketing, maior o alcance do público-alvo. Dessa forma, maior também será a venda das mercadorias ou o acesso aos serviços oferecidos.

Algo muito interessante a levar em consideração é que, mesmo que seja uma função mais direcionada para a empresa, a participação do franqueado é de extrema importância para ampliar as estratégias, já que é ele que irá tomar conta da unidade e ficar de olho nos resultados de investimento.

Atuação conjunta

É obrigação do franqueado ter interesse e se engajar em projetos do novo negócio, além de desenvolver um vínculo cada mais próximo com seus líderes. O franqueador, por sua vez, tem a responsabilidade de fazer o monitoramento da abertura da nova unidade da franquia. Além disso, deve oferecer suporte e assessoramento durante esse processo.

Esse, então, é o momento de juntar pensamentos e se aprofundar nas ideias úteis para fortalecer as estratégias de marketing da marca. A atuação, no entanto, deverá obrigatoriamente atender às expectativas da empresa franqueadora.

Assim, é interessante priorizar uma boa relação com o departamento de publicidade, pois essa proximidade também pode garantir uma maior disponibilidade de recursos que serão necessários para a divulgação do seu negócio.

Ações em canais digitais

O ideal é divulgar seu produto ou serviço para o maior número de pessoas, obviamente, dentro do contexto do seu público-alvo. Com isso, é necessário que a franquia tenha seu próprio perfil nas redes sociais e que esse espaço seja utilizado de modo inteligente e engajado, criando e promovendo conteúdos que conquistem a atenção do consumidor.

Use também o e-mail como ferramenta, pois, assim, é mais fácil realizar o envio automático de mensagens. Além disso, é importante ter um cadastro para os clientes interessados e, com isso, encaminhe conteúdos que sejam de interesse deles. É importante ter atenção para que não haja exageros, sendo fundamental estabelecer um intervalo de tempo para o envio de novos e-mails.

Conheça seu público-alvo

Para ter total sucesso em sua estratégia como franqueado, é fundamental saber qual o perfil dos clientes. Dessa forma, leve em conta as necessidades e os comportamentos do público-alvo na hora de aplicar a estratégia de marketing.

Assim, você deve pesquisar e entrar em contato com os consumidores para obter informações relevantes sobre a presença deles em redes sociais, em localidades específicas, como preferem ser abordados e identificar possíveis críticas e sugestões de melhoria.

Apele para o marketing local

Geralmente, quem é dono de uma marca que se torna franquia tem conhecimento bem amplo sobre o perfil dos clientes e sobre a dinâmica de mercado presentes nos locais de instalação das unidades. Porém, alguns lugares pode ter exigências específicas, assim como o seu público ter características próprias. Dessa maneira, o franqueado também deve lançar mão de estratégias de marketing mais conservadoras como banners, panfletos, cartazes e etc.

A intenção, no caso, é mostrar que o seu negócio foi recentemente aberto naquela região. Dentre outras formas de construir essa publicidade local, a realização de um evento de inauguração ou a parceria com outras empresas regionais podem se mostrar muito eficientes e com prospecção de resultados significativos.

Surpreenda seu público

Essa estratégia é a mais difícil de ser colocada em prática, pois exige o domínio de técnicas e o exercício de sua criatividade para vender.

Assim, o franqueado deve realizar um tratamento diferenciado e focado nesse cliente em específico, agindo de acordo com a comunicação estabelecida por ele, como por exemplo, agir de maneira mais séria se o cliente tiver uma apresentação mais fechada.

Por fim, o atendimento precisa ser ágil e deve existir disponibilidade de escuta quanto ao serviço prestado. Esse feedback é essencial para construir relações duradouras e para permitir que o cliente volte a comprar na sua empresa.

Viu como é simples utilizar o marketing para vender mais no seu negócio? Essa é uma ferramenta fundamental e não deve ser deixada de lado, por isso, aposte nela sem medo!