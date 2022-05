5 franquias de marcas consagradas para investir

Quais são as franquias de marcas consagradas no mercado? Quanto custa para comprar essas franquias? Estas são as perguntas que pretendemos responder com este artigo.

Seja por curiosidade, ou por querer investir, é muito importante conhecer as franquias que são top de mercado. Assim, apresentamos:

1. Acquazero

É a franquia top de mercado por se diferenciar na oferta dos serviços de limpeza de automóveis com apenas 300 ml de água. É a maior rede de limpeza sustentável do mundo, aparecendo em 34º lugar no ranking da ABF, com o maior número de franqueados.

Assim, existem franqueados no Brasil, México, Estados Unidos e República Dominicana. Dessa forma, oferta serviços de limpeza ecológica, enceramento, polimento, higienização, impermeabilização, vitrificação, revitalização de plásticos, entre outros serviços.

Além de carros, os serviços podem ser realizados em caminhões, motocicletas, embarcações, colchões e estofados.

Investimento inicial : a partir de R$ 23 mil;

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil;

Prazo de retorno: de 3 a 24 meses.

2. Cream Berry

Primeiramente, a franquia oferece a comercialização de açaí, com as mais variadas opções de acompanhamento aos clientes. Além disso, o cliente recebe o cardápio com várias possibilidades de combos previamente elaborados e pode também personalizar o seu açaí da forma que melhor lhe convier, usando os acompanhamentos ofertados pela rede.

Assim, ao franqueado, a Cream Berry oferece três tipos de negócio:

Primeiramente, o To Go: ou seja, “para levar”, onde não há espaço físico específico para o consumo;

Em segundo lugar, Container: onde o cliente pode optar entre os combos previamente montados pela empresa ou personalizar o seu próprio açaí;

Terceiro e último, o Express: tem como foco o self-service , ou seja, o cliente faz a combinação que mais gosta juntamente com o creme de açaí.

Por fim, nos três formatos oferecidos da franquia, existe um número reduzido de colaboradores, o que diminui os custos de manutenção.

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil;

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil;

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses.

3. Only Mule

A franquia oferece drinks exclusivos, com destaque para o Moscow Mule e a Gin Tônica, além de outras 16 bebidas exclusivas. Assim, oferece os serviços de coquetelaria, atende o público jovem que gosta de inovar. Teve sua inspiração em Hollywood.

A franqueadora oferece um negócio seguro, com treinamento para aprender a gestão do negócio e a produção dos drinks.

Apresenta alguns modelos de negócio como:

Bike: para levar drinks em eventos, ocupa uma área de 2 m 2 e precisa de somente um funcionário;

Quiosque: oferece bebidas e porções. Necessita de um espaço físico fixo, entre 6 a 9 m 2 ;

Loja: sendo necessário um espaço físico entre 60 a 80 mm 2 , oferece mesas e cadeiras para os clientes, além dos serviços de drinks e porções.

Assim, para investir, é preciso saber:

Investimento inicial: a partir de R$ 54 mil;

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil;

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses.

4. Suav

É uma franquia de centro de estética de baixo investimento e com o diferencial de não possuir agendamento de horário para atendimento. Além disso, conta com o uso de técnicas e produtos exclusivos da marca. Sendo assim, é possível citar a cera de depilação, que possui fórmula exclusiva, causando 40% a mais de conforto no procedimento.

Por fim, o franqueado tem suporte completo desde o início do investimento até os resultados esperados. Pode escolher até quatro serviços para oferecer na unidade franqueada: esmalteria, escovaria, depilação e design de sobrancelhas.

Investimento inicial: a partir de R$ 145 mil;

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil;

Prazo de retorno: de 16 a 36 meses.

5. Mardelle

A franquia é top de mercado no que se refere à moda íntima, sendo reconhecida pela qualidade das peças comercializadas. Atua com cinco linhas de roupas: feminina, masculina, noite, infantil e maternidade.

Assim, ao franqueado cabe gerenciar a sua unidade, mantendo um bom relacionamento com os clientes e manutenção do negócio. Dessa forma, o franqueado vai contar com apoio, treinamento e assessoramento, além da transferência do know-how.

Investimento inicial: a partir de R$ 206 mil;

Faturamento médio mensal: a partir R$ 50 mil;

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses.

Por fim, apresentamos neste artigo as 5 top franquias de marcar consagradas brasileiras, para que você conheça e, se resolver investir, considere como opção para investimento, pois o retorno é garantido!

Anote tudo e releia sempre que for necessário, pois, assim, será muito mais tranquilo lembrar onde investir de fato e em que ramo começar. Dessa forma, retorne para conferir tudo e tentar a sorte no mundo dos negócios que já estão consagrados na área de franquias!