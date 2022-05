A decoração de um novo lar sempre causa dúvidas. Por isso, este post conta com 5 ideias de decoração para apartamento pequeno, para você poder se inspirar e decorar sua residência da melhor forma.

Apartamentos são por si só pequenos e parece que eles estão ficando cada vez menores. Porém, isso não impede que a decoração seja feita de forma prática, bela e agradável. Afinal, existem vários itens de decoração que contribuem até mesmo para a otimização do espaço.

Então, se você adotar as estratégias certas, pode ter certeza do sucesso na decoração do seu apê. Fique ligadinho nessas dicas e arrase.

5 ideias de decoração para apartamento pequeno

Em primeiro lugar, antes de iniciar qualquer projeto de decoração, é preciso realizar um planejamento. Por mais complicado que possa ser decorar um ambiente, sempre há algo em mente. Por isso, coloque em um papel tudo aquilo que você deseja.

Ou seja, se você quer pintar de determinada cor, quais são os móveis que devem estar em cada cômodo, quais pontos você considera prioritários, o tamanho dos cômodos. Enfim, anote tudo que você já tem em mente. Certamente, você mudará de opinião a respeito de alguns detalhes, mas é preciso partir de um plano inicial.

Pesquise e utilize os recursos digitais a seu favor

Quando não se tem condições de contratar um profissional capacitado para auxiliar no processo de decoração, os recursos digitais se tornam grandes aliados. Afinal, na internet é possível encontrar vários aplicativos que ajudam as pessoas a se inspirarem e adquirir ótimas ideias.

O Home Style Interior Design, por exemplo, é um aplicativo que simula a decoração de um cômodo de forma virtual. Sendo assim, por meio dele, você tira fotos dos seus cômodos. Em seguida, pode adicionar os elementos decorativos. Assim, você não escolhe os itens de decoração de forma aleatória.

Além disso, se você viu alguma foto bacana pela internet e deseja se inspirar em algo nela, você pode guardar esse registro no Pinterest. Aliás, é uma ferramenta excelente para que você não perca as fotos que você vê pelos blogs. Além disso, você pode, inclusive, criar uma pasta para cada cômodo.

Aposte em tons mais suaves para decorar o apartamento pequeno

Na hora de escolher a cor para o seu apartamento, aposte em clores claras, como o branco, o bege e o nude. Pois, essas cores podem proporcionar uma sensação de amplitude. Por isso, escolha tons mais claros e suaves tanto para as paredes quanto para os pisos e móveis.

Mas é preciso tomar cuidado para que não fique algo muito monótono e sem vida. Para isso, invista em quadros, tapetes e almofadas coloridos. Além disso, não deixe de usar plantas para dar mais vida e cor ao seu lar.

Invista em uma boa iluminação

Em lugares pequenos é importante que não se economize na iluminação. Por isso, confira as diferentes opções de luz e o que cada uma delas proporciona:

A luz amarelada é mais quente, por isso, ela aumenta a sensação de aconchego. Sendo assim, você pode utilizá-las em quartos e salas de estar. Porém, caso sua sala seja pequena, deixar a luz branca como iluminação central provoca sensação de amplitude, e isso é muito benéfico.

Por outro lado, a luz branca é estimulante. Logo, utilizá-la em ambientes de trabalho é uma excelente escolha. Além disso, é ideal utilizar a luz branca em banheiros e cozinha, pois ela proporciona uma melhor visualização.

Então, não deixe de fazer uso também da iluminação natural que vem das janelas. Dessa forma, utilize cortinas que permitam que a luz entre durante o dia, assim, o ambiente fica mais agradável e você ainda economiza.

Evite excessos

Em imóveis pequenos é imprescindível evitar os excessos. Afinal, se o ambiente é pequeno e você coloca vários objetos nele, ele parecerá ser ainda menor, além de ficar muito carregado.

Além disso, muitos itens em um ambiente pequeno podem atrapalhar a circulação das pessoas. Mas preste atenção à próxima dica para que você possa otimizar espaço.

Invista em móveis planejados

Os móveis planejados não possuem esse nome por acaso, eles são, de fato, feitos para aquele local em específico. Sendo assim, invista em móveis dessa categoria para o seu imóvel. Eles são um pouco mais caros, mas os benefícios são inúmeros.

Portanto, com os móveis planejados você consegue otimizar espaço, além de decorar seu apartamento da forma que quiser. Ademais, adquira móveis om texturas e tonalidades de sua preferência.