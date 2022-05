5 maneiras de corrigir o erro de falha da câmera em telefones Samsung Galaxy

Você está enfrentando um aviso de falha na câmera no seu Samsung Galaxy Phone? Este é um problema bastante comum que muitos usuários relataram enfrentar em seus dispositivos Samsung Galaxy. Se você estiver enfrentando problemas semelhantes e procurando solucioná-los, este artigo o ajudará.

Erro de falha na câmera Samsung – correção de trabalho

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o erro de falha da câmera em telefones Samsung Galaxy.

Reinicie o aplicativo da câmera

A primeira coisa que você provavelmente deve fazer se enfrentar o erro de falha na câmera no seu telefone Samsung Galaxy é reiniciar o aplicativo da câmera. Abra o Aplicativos recentes seção em seu telefone e, a partir daqui, feche o aplicativo Câmera. Agora abra o aplicativo da câmera novamente e você não deve mais enfrentar o problema.

Reinicie o telefone Samsung

Você também pode enfrentar o problema devido a falhas temporárias ou bugs em seu telefone. Seria melhor tentar reiniciar o telefone para corrigir o problema. Você deve tentar reiniciar o telefone e abrir o aplicativo da câmera no dispositivo novamente. Isso provavelmente deve resolver o problema para você e, se você ainda enfrentar o problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Limpar cache do aplicativo da câmera

Outra etapa de solução de problemas que você deve tentar seguir é limpar o cache do aplicativo da câmera. Os dados em cache acumulados também podem ser o motivo por trás de você enfrentar o problema. Você deve tentar limpar o cache do aplicativo da câmera para corrigir o problema. Para limpar o cache do aplicativo da câmera, siga as etapas abaixo-

No Gaveta de aplicativos pressione e segure o Câmera inscrição.

Agora, toque no Informações do aplicativo (i) ícone.

A seguir, toque no Armazenar opção.

Aqui, você verá a opção de limpar o cache. aperte o Limpar cache opção para limpar o cache do aplicativo da câmera.

Depois de limpar o cache, você pode tentar abrir o aplicativo da câmera no seu telefone Galaxy novamente e verificar se ainda encontra o erro de falha da câmera ou não.

Se limpar o cache do aplicativo Câmera não funcionou para você, tente limpar o cache do aplicativo Galeria. Você pode seguir as etapas acima para limpar o cache do aplicativo Galeria. Lembre-se de que, em vez do aplicativo Câmera, você terá que pressionar e segurar o aplicativo Galeria.

Redefinir seu dispositivo

Se você ainda enfrentar o problema, o último recurso será redefinir seu dispositivo. Redefinir seu dispositivo removerá todos os seus dados e limpará as configurações para o padrão de fábrica, portanto, antes de continuar com esta etapa, faça um backup.

Abra o Definições aplicativo em seu smartphone Samsung Galaxy.

Dirija-se ao Administração Geral seção no aplicativo Configurações.

Aqui, toque no Redefinir opção e depois Redefina todas as configurações. Quando solicitado a confirmar a redefinição do dispositivo, confirme.

Pode levar algum tempo para que seu dispositivo seja redefinido. Uma vez feito, você terá que configurar seu dispositivo novamente. Depois de configurá-lo, tente abrir o aplicativo da câmera e verifique se você enfrenta esse problema ou não.

As etapas acima provavelmente devem corrigir o problema para você, mas se você ainda o encontrar, tente entrar em contato com o suporte ao cliente da Samsung. Explique seu problema ao suporte ao cliente da Samsung e eles devem ajudá-lo a resolver o problema que você está enfrentando.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir o erro de falha da câmera em telefones Samsung Galaxy. O erro de falha da câmera é um erro comum que muitos usuários relataram enfrentar e, se você também o estiver enfrentando, este artigo o ajudará a resolvê-lo. Seguindo os passos acima, você poderá resolver o problema que está enfrentando.

GUIAS RELACIONADOS: