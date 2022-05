5 maneiras de corrigir o erro de pausa contínua do Spotify (2022)

Com mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo, o Spotify é uma das melhores plataformas de música e podcast. O Spotify oferece recursos básicos gratuitamente, mas você terá que atualizar para o Spotify premium para acessar as vantagens extras. Sendo um aplicativo de streaming tão popular, ainda é propenso a bugs e erros. Recentemente, muitos leitores têm perguntado: “Por que o Spotify continua pausando?” Se você também quiser saber a solução para isso, continue com nosso guia.

Por que meu Spotify continua pausando? Esse erro geralmente ocorre com bugs e falhas do sistema. No entanto, existem outras razões pelas quais esse problema pode surgir. Nesta postagem, compilamos uma lista de alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir o Spotify que continua travando.

Corrigir o erro de pausa contínua do Spotify 2022

Abaixo estão alguns métodos de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir o problema de pausa do Spotify.

Limpar cache do aplicativo Spotify

O Spotify pode travar no seu dispositivo se os dados do cache estiverem entupidos. Limpe os dados de cache do aplicativo Spotify para liberar espaço. Aqui está como você pode fazer isso:

No Spotify Android

Abra o aplicativo Spotify e clique no botão engrenagem ícone no canto superior direito.

ícone no canto superior direito. Role para baixo e navegue até o Armazenar

Clique em Excluir cache.

Na área de trabalho do Spotify

Abra o aplicativo de desktop Spotify e navegue até Definições .

. Role para baixo e copie o caminho para Local de armazenamento off-line.

Em seguida, abra Explorador de arquivos e navegue até o caminho.

e navegue até o caminho. Depois de abrir a pasta, selecione todos os arquivos e Excluir.

Esse problema também pode ocorrer se você estiver usando uma versão mais antiga do aplicativo. Se for esse o caso, atualize o aplicativo Spotify no seu dispositivo Android, iOS, Windows ou Mac para a versão mais recente.

Reduza a qualidade de áudio do Spotify

Você precisa de uma boa conexão com a Internet para transmitir música no Spotify. Verifique se sua conexão com a Internet está estável, pois pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando esse problema. Faça um teste de velocidade para verificar se o seu Wi-Fi está funcionando corretamente ou mude para dados móveis. Você também pode reduzir a qualidade do streaming de áudio e verificar se o problema foi corrigido. Aqui está como você pode fazer isso:

No Spotify Android e iOS

Abra o aplicativo Spotify e clique no botão engrenagem ícone no canto superior direito.

ícone no canto superior direito. Ligar o Modo de economia de dados.

Depois de ativar o modo de economia de dados, o Spotify definirá a qualidade da CONFIRA como baixa.

Na área de trabalho do Spotify

Abra o aplicativo de desktop Spotify e navegue até Definições .

. Role para baixo até Qualidade de transmissão e defini-lo para Automático.

Isso diminuirá a qualidade do áudio assim que uma conexão instável for detectada.

Alterar senha do Spotify

Esse problema pode ocorrer se você esqueceu de fazer logout em um dispositivo diferente e a pessoa está usando sua conta do Spotify sem saber. Você pode resolver isso alterando a senha da sua conta Spotify. Se você tiver uma conta do Spotify criada no Facebook, precisará alterar sua senha do Facebook.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir por que o Spotify continua pausando o erro 2022. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se a deixar um comentário abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: