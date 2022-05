5 maneiras de corrigir o namoro no Facebook que não aparece em 2022

O namoro no Facebook é um novo recurso do Meta que permite conhecer novas pessoas e ir a um encontro. Você pode configurar seu perfil de namoro e combinar com outras pessoas que compartilham os mesmos interesses que os seus. Seu perfil de namoro será separado do seu perfil principal. Você receberá sugestões de pessoas com base em seus interesses, preferências e locais. Muitos usuários relataram que o Facebook Dating não está aparecendo.

É provável que você enfrente esse problema se não tiver mais de 18 anos ou se não estiver usando o aplicativo do Facebook. No entanto, se você usa o aplicativo do Facebook e tem mais de 18 anos e ainda enfrenta o problema, pode tentar algumas correções gerais para solucionar o problema.

Este artigo discute algumas etapas de solução de problemas para corrigir o namoro do Facebook que não aparece.

Primeiro, se você estiver enfrentando o problema, tente atualizar o aplicativo do Facebook. É mais provável que você enfrente o problema se não tiver atualizado seu aplicativo do Facebook. Abra a loja de aplicativos no seu dispositivo e atualize o aplicativo do Facebook. Depois de atualizar o aplicativo do Facebook, você deve obter o recurso de namoro do Facebook. No entanto, se esse recurso ainda não aparecer, você poderá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Garanta que sua Internet esteja estável

Outra coisa a garantir é uma conexão de internet estável. É mais provável que você enfrente o problema se sua Internet for instável. Você pode verificar a velocidade da internet usando Fast.com. Se sua conexão estiver lenta, provavelmente esse é o motivo pelo qual você está enfrentando o problema. Você deve tentar solucionar problemas com sua conexão com a Internet e, em seguida, verificar se enfrenta o problema ou não.

No entanto, se sua Internet estiver estável, provavelmente essa não é a razão por trás de você enfrentar o problema. Você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas se sua Internet estiver funcionando bem e esse não for o motivo por trás do Facebook Dating não aparecer.

Você também pode tentar limpar o cache do aplicativo do Facebook se enfrentar esse problema. Observe que você não pode limpar o cache no dispositivo iOS, portanto, se estiver usando um iPhone ou iPad, basta pular esta etapa. No caso, se você tiver um dispositivo Android, siga as etapas abaixo para limpar o cache do aplicativo do Facebook.

Pressione e segure o Facebook ícone do aplicativo na gaveta de aplicativos.

A seguir, toque no Informações do aplicativo ícone.

Na tela seguinte, toque no botão Armazenar opção.

Agora, toque em Limpar cache para limpar o cache do aplicativo.

Depois de limpar o cache do aplicativo do Facebook, reinicie-o e agora você verá o recurso de namoro do Facebook.

Se você ainda não encontrar o recurso de namoro do Facebook no aplicativo do Facebook, tente reinstalar o aplicativo do Facebook. Desinstale o aplicativo do Facebook do seu dispositivo e reinstale o aplicativo da loja de aplicativos. Agora abra o aplicativo do Facebook e faça login na sua conta. Agora você verá o recurso de namoro do Facebook disponível em seu aplicativo do Facebook.

Se o Facebook Dating ainda não estiver aparecendo, você pode entrar em contato com o Central de Ajuda do Facebook sobre o problema que você está enfrentando. Eles o ajudarão com o problema que você está enfrentando e provavelmente o ajudarão a corrigi-lo.

Palavras finais

Se você não conseguir encontrar o recurso de namoro do Facebook, siga as etapas deste artigo para obter esse recurso. Seguindo as etapas acima, você poderá obter o recurso de namoro do Facebook se ele não estiver aparecendo no seu aplicativo do Facebook.

ARTIGOS RELACIONADOS: