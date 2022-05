5 maneiras de silenciar o áudio do zoom sem silenciar o computador (2022)

O Zoom tem sido um dos aplicativos de videoconferência mais preferidos desde 2020. Muitas pessoas usam esse aplicativo para uso pessoal e até muitas pessoas preferem usá-lo para realizar reuniões de trabalho. Muitos escritórios corporativos realizam reuniões de negócios no Zoom, e até mesmo muitas faculdades e escolas consideram o Zoom um aplicativo perfeito para conduzir aulas. Muitas vezes, o usuário pode querer silenciar o áudio da reunião do Zoom, mas o problema que eles enfrentam é que o volume do computador também está silenciado. Se você deseja silenciar o áudio do Zoom sem silenciar o computador, este artigo o ajudará.

Como silenciar o áudio do zoom sem silenciar o computador

Neste artigo, discutiremos como você pode silenciar o áudio do Zoom sem silenciar o computador.

Silenciando o áudio do zoom usando o mixer de volume

Você pode desligar o áudio da reunião Zoom, mas desligar o áudio desse aplicativo no Volume Mixer. Essa opção funciona bem quando você está usando o aplicativo Zoom para fazer as reuniões do Zoom, mas se você estiver usando um navegador para fazer as reuniões do Zoom, o áudio do seu navegador será silenciado. Assim, ao tentar reproduzir algumas músicas em seu navegador ou assistir a alguns vídeos, o áudio será silenciado. Para silenciar o áudio do Zoom sem silenciar o computador, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

No Definições, vá para o Sistema seção da barra lateral esquerda se você não estiver nela por padrão.

No Sistema seção, clique em Som na tela do lado direito e clique em Misturador de volume.

Agora no Misturador de volume, reduza o nível de volume para o Ampliação aplicativo. Arraste o controle deslizante de volume do aplicativo Zoom para o lado esquerdo e coloque o volume em 0. Se você estiver usando um navegador para fazer a reunião Zoom, arraste o controle deslizante de volume do navegador para a esquerda e torne o volume 0.

Isso silenciará o áudio do Zoom sem silenciar seu computador. Isso será benéfico se você usar o aplicativo Zoom para fazer a reunião, pois isso silenciará o áudio apenas do aplicativo Zoom. No entanto, se você estiver usando o navegador, o áudio será silenciado e você não poderá ouvir áudio no navegador se estiver reproduzindo áudio.

Impedir que o zoom acesse o alto-falante e o microfone

Outra coisa que você pode fazer é impedir que o site Zoom acesse o alto-falante no seu PC. Se você estiver usando o site Zoom para acessar o site Zoom, poderá bloquear o acesso do alto-falante ao site Zoom, o que silenciará apenas esse site específico no seu navegador. Para impedir que o Zoom acesse seu alto-falante e microfone, siga as etapas abaixo-

Abra o site Zoom no seu navegador.

Agora clique no trancar ícone que você vê na barra de endereços do site. Aqui clique em Configurações do site.

No Configurações do site, vá para o Permissões seção.

Aqui procure o Microfone assim como caixas de som opção. Clique no menu suspenso ao lado do microfone e, em seguida, clique em Quadra para bloquear o acesso do alto-falante para o site específico. Faça o mesmo para caixas de som.

Isso bloqueará apenas o site Zoom em seu navegador e você poderá reproduzir áudio em seu computador e até em outros sites em seu navegador.

Definir um dispositivo de áudio que não funciona como saída de áudio

Se você tiver um par de fones de ouvido ou alto-falantes que não estão funcionando, mas podem se conectar ao seu PC, você pode configurá-lo como o dispositivo de saída de áudio para o Zoom e ainda ouvirá o áudio do seu PC além da reunião do Zoom. Para definir um dispositivo de áudio que não está funcionando como saída de áudio, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, conecte o dispositivo de áudio que não está funcionando ao seu PC.

Agora abra o Zoom e participe da reunião.

Aqui clique no Áudio botão que você verá no canto inferior esquerdo.

Após clicar no botão de áudio, selecione o dispositivo de áudio que não está funcionando como saída de áudio para a reunião de zoom.

Silenciando alguém no zoom

Você pode até silenciar alguém se quiser. Se você quiser silenciar a reunião do Zoom silenciando os participantes, será necessário silenciar todos os participantes que ingressaram na reunião. Para silenciar todos no Zoom, siga as etapas abaixo-

Clique no Participantes guia que você verá na seção inferior.

Selecione o usuário que deseja silenciar e clique no botão Mudo botão para silenciá-los.

Conclusão

É assim que você pode silenciar o áudio do Zoom sem silenciar o computador. Seguindo os passos acima, você poderá silenciar o áudio do Zoom.