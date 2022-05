5 melhores investimentos para iniciantes: conheça as opções mais assertivas

Existem muitas opções de investimento para todo tipo de investidor. Então, se você vai começar a seguir por esse caminho, deve estar se perguntando: quais são os melhores investimentos para iniciantes? Não se preocupe, pois, na matéria desta segunda-feira (02) do Notícias Concursos, mostraremos as 5 melhores opções para você dar o pontapé inicial.

Além disso, daremos algumas dicas para você começar a investir direito com os investimentos para iniciantes. Afinal, o objetivo é ganhar dinheiro investindo, não o perder. Portanto, papel e caneta na mão para não perder nenhum detalhe.

Assim, leia mais: Cartão de crédito Shoptime é uma boa opção? Entenda mais sobre o produto financeiro

Os 5 melhores investimentos para iniciantes

Abaixo listaremos algumas ótimas opções de investimento que não precisam de muito dinheiro. No entanto, é importante que você não tome esta lista como uma base concreta, mas sim, como indicações.

1.Tesouro Selic

A maioria dos investidores iniciantes começa com renda fixa, principalmente o Tesouro Selic. Isso porque é um investimento com alta segurança e liquidez diária. A segurança decorre do fato de ser um título garantido pelo governo. A liquidez, por outro lado, é vantajosa, pois permite resgatar o valor a qualquer momento. Em relação aos retornos, sua rentabilidade varia de acordo com a taxa Selic. Embora nem sempre seja um retorno maior do que a inflação, ainda é mais benéfico do que economizar.

2.CDB e RDB

Os Certificados de Depósitos (CDB) e Recibos de Depósitos Bancários (RDB) são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras. Quando você investe em um CDB ou RDB, está essencialmente pegando dinheiro emprestado em troca de uma taxa de juros fixa, variável ou mista. A vantagem desses títulos é que, além de oferecerem bons retornos, também são protegidos pelo FGC.

3.LCI e LCA são opções de investimento para iniciantes

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são opções sobre títulos de renda fixa. Ambos são uma forma de os bancos captarem recursos que serão utilizados em seus respectivos setores imobiliário e do agronegócio. Esses títulos têm duas grandes vantagens: segurança e isenção de impostos. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) oferece garantias de devolução de até R$ 250 mil por CPF e instituição em caso de inadimplência. Por outro lado, a isenção ocorre porque o setor imobiliário e o agronegócio são setores que o governo quer incentivar. Portanto, isento de impostos.

Ademais, veja: Empréstimo com garantia de veículo para negativado: conheça mais sobre essa modalidade de crédito

4.Ações

As ações são uma opção de investimento para iniciantes. Até agora, citamos apenas as opções de renda fixa mais seguras, por isso é uma boa opção para iniciantes. Mas, os investidores iniciantes também podem apostar em ações. As ações são um pequeno subconjunto de empresas negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Elas fazem parte da renda variável e são muito mais arriscadas do que a renda fixa porque não são garantidas. Para investir em ações, é preciso analisar bem a empresa e buscar fundamentos sólidos.

5.Fundos de Investimento

Assim como as ações, os fundos mútuos são uma opção de renda variável. Basicamente, um fundo é como um grupo de investidores focados em investir em um setor ou ativo específico. Assim, há a maior variedade de fundos, como ações, imóveis e fundos multimercados. Existem também fundos de menor risco, os chamados fundos DI, que investem em ativos de renda fixa. A vantagem de um fundo é que os investidores não precisam se preocupar em analisar os ativos, pois o gestor do fundo é responsável por isso. A desvantagem é o risco e o custo desses investimentos para iniciantes.

Dessa forma, confira: Cartão de crédito Santander SX: saiba mais sobre esse produto financeiro