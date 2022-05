5 métodos para adicionar o Yahoo Mail ao telefone Android (2021)

Muitas pessoas preferem usar o Yahoo Mail para enviar ou receber e-mails. Se você tem uma conta do Yahoo, você prefere usar e vai querer adicioná-la ao seu telefone Android junto com a conta do Gmail. Adicionar o Yahoo Mail ao lado do Gmail é a maneira mais conveniente de acessar o Yahoo Mail e o Gmail. Mas você não consegue adicionar o e-mail do Yahoo ao seu telefone Android e não consegue acessá-lo no seu dispositivo?

Adicionar e-mail do Yahoo ao PC é muito mais fácil do que adicionar e-mail do Yahoo a dispositivos Android, e muitos usuários não podem fazê-lo. Se você também não pode adicionar o e-mail do Yahoo ao PC, este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode adicionar o e-mail do Yahoo ao Android.

O que fazer antes de iniciar o processo?

Antes de adicionar o Yahoo Mail ao seu dispositivo Android, você terá que permitir que o Yahoo seja usado em qualquer dispositivo. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra um navegador no seu dispositivo. Para isso, você pode usar seu PC ou até mesmo seu telefone.

Agora, acesse o site oficial do E-mail do Yahoo .

Aqui você será solicitado a fazer login com sua conta. Digite seu nome de usuário e senha e, em seguida, faça login com sua conta.

Depois de fazer login, você será direcionado para a página inicial do Yahoo.

Clique no nome ou o ícone do seu perfil na página inicial e, em seguida, vá para o Configurações de segurança da conta.

Aqui habilite permitir aplicativos que usam uma opção de login menos segura. Isso permitirá que você use sua conta do Yahoo em qualquer dispositivo.

Verifique se você não adicionou TSV ou verificação em duas etapas à sua conta. Se você o adicionou à sua conta, será necessário criar uma nova senha para fazer login no dispositivo. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Configurações de segurança da conta seção como você fez acima. Siga os passos acima, exceto o último.

Aqui clique em Gerenciar senhas de aplicativos.

Agora você terá que criar uma senha para poder fazer login em novos dispositivos.

Se você adicionou TSV, você terá que digitar a senha que você criou para fazer login.

Depois de fazer isso, você pode continuar com o processo de adicionar o e-mail do Yahoo ao Android.

Adicionando o Yahoo Mail ao aplicativo Mail

Muitos dispositivos antigos usam aplicativos padrão do Mail em vez do aplicativo Gmail que você encontra hoje na maioria dos telefones Android. Se o seu telefone também tiver um aplicativo de e-mail, você poderá adicionar o e-mail do Yahoo a ele seguindo as etapas abaixo-

Abra o aplicativo Mail padrão em seu telefone.

Aqui abra o Definições aplicativo.

No Definições toque em Adicionar Conta .

Uma página de login será exibida. Aqui você terá que entrar com suas credenciais de e-mail do Yahoo.

Depois de inserir suas credenciais do Yahoo Mail, toque em Próximo para adicionar o Yahoo Mail ao aplicativo Mail.

Adicionando o Yahoo Mail ao Gmail

Se o seu telefone tiver um aplicativo do Gmail, você poderá adicionar sua conta do Yahoo Mail a ele. Para adicionar o Yahoo Mail ao Gmail, siga as etapas abaixo-

Abra o Gmail aplicativo em seu dispositivo Android.

Toque no ícone do menu de três elipses/hambúrguer que você vê no canto superior esquerdo da barra de pesquisa. Isso abrirá um menu.

No menu que se abre, toque em Definições abrir Definições no seu celular.

Aqui toque em Adicionar Conta para adicionar uma nova conta.

Aqui você será perguntado se deseja adicionar uma conta do Google, uma conta do Outlook, uma conta do Yahoo, uma conta do Exchange ou qualquer outra.

Selecionar Yahoo para adicionar uma conta do Yahoo Mail ao seu telefone Android.

Você será direcionado para o Entrar página, e você será solicitado a entrar com sua conta do Yahoo Mail. Aqui, insira as credenciais/detalhes de login da sua conta do Yahoo Mail.

Depois de inserir as credenciais, toque em Próximo para adicionar sua conta.

Se você adicionou TSV, você terá que digitar a senha que você criou para fazer login.

Baixe o aplicativo do Yahoo Mail para Android

Você pode baixar o aplicativo do Yahoo Mail se quiser adicionar o Yahoo Mail ao Android. Para isso, siga os passos abaixo-

Aberto Loja de jogos no seu telefone e procure o E-mail do Yahoo inscrição.

Baixe e instale o Yahoo Mail no seu telefone.

Depois de instalar o aplicativo Yahoo Mail, inicie-o.

Aqui você verá duas opções- Entrar com o Yahoo e Faça login no Google. Clique em Entre com o Yahoo.

Agora insira as credenciais da sua conta do Yahoo Mail.

Faça login com sua conta e você terá adicionado com sucesso o Yahoo Mail ao seu telefone Android.

GUIAS RELACIONADOS:

Conclusão

Estes foram alguns métodos para adicionar o Yahoo Mail ao seu telefone Android. Seguindo as etapas acima, você pode adicionar sua conta do Yahoo Mail a qualquer telefone Android que esteja usando.