5 tipos de suculentas para ter em casa e decorar o ambiente

O paisagismo explora de diversas maneiras as possibilidades de decoração com as suculentas. Graças a imensa variedade, facilidade de cuidados e resistência.

Veja neste artigo as melhores espécies para se ter dentro de casa.

O que vem a ser suculentas?

Primeiramente, as suculentas são originárias das regiões desérticas da África e da América. Aliás, vale ressaltar que todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto.

E elas recebem este nome graças a sua capacidade de armazenamento de água nas raízes, troncos, folhas e caules. Portanto, precisam de pouca água e por esta razão são ótimas para se cultivar em casa ou no escritório.

No Brasil, temos aproximadamente 200 tipos de suculentas, uma vasta variedade para se escolher e criar composições incríveis na sua decoração.

Como cuidar das suculentas?

As suculentas precisam de sol ao menos por 4 horas diariamente, indiretamente mas nunca à sombra. Então, o vaso deve acompanhar o tamanho da suculenta. Pois, geralmente são plantas que crescem bem, por esta razão é bom mantê-las em vasos de tamanho adequado.

Aliás, este tipo de planta não tolera muita água, por esta razão é bom que o vaso tenha furos em seu fundo. Além disso, tenha uma camada própria para drenagem com areia e pedra, evitando empoçamento de água e apodrecimento da raiz.

Por fim, prepare a terra com algum substrato de boa qualidade misturado a terra comum para o plantio.

Variedades de suculentas

Seja para um projeto de paisagismo, seja apenas para enfeitar sua casa ou escritório, as variedades podem sim, ser mais adequadas a uma situação que a outras. Por isso é importante conhecê-las. Logo, veja uma breve explicação sobre cada variedade:

Sedum – espécie que tem folhas pequenas e sobrepostas como característica.

Rhipsalis – variedade considerada epífita, pois, cresce sob outras plantas ou árvores

Pachyveria – planta híbrida com rosetas formadas por folhas carnudas e achatadas

Othonna – variam entre folhas longas e inchadas ou pequenas com ramos curtos

Urostachys – formação de rosetas e folhas gordinhas

Haworthia – espécie que se desenvolve sem caule

Graptoveria – planta com tronco robusto, folhas carnudas e rosetas.

Graptopetalum – espécie baixa que você pode usar como planta pendente.

Gasteria – espécie caracterizada pelo formato de língua com ponta afinada

Euphorbia – esta espécie chega a ter 2 mil variações, entre pequenas e gigantes

Echeveria – conhecida como a rosa do deserto costuma surgir em solos rochosos

Crassula – planta carnuda que cresce de forma ascendente

Cotilédone – crescem em formato de pequenos arbustos

Aeonium – possui um caule basal da qual origina uma roseta

Adromischus – planta com manchinhas em suas folhas

Carúnculas – espécie com algumas protuberâncias nas suas folhas

Quais as melhores opções para se ter em casa?

Na hora de escolher uma suculenta deve-se atentar principalmente a localização. Dessa forma, ela receberá a sua dose de sol diária e sua drenagem. Dessa maneira, veja agora, 5 boas opções de suculentas para se ter em casa.

Planta Jade

Espécie com folhas verdes escuras, ovaladas, podendo chegar a 2 metros de altura. Sua florada produz pequenas flores brancas. Aliás, não requer poda, e pode regar com pouca água, assim como, receber luz indiretamente. É uma planta ideal para varandas e sacadas.

Rosa de pedra carnicolor

Suculenta que gosta de bastante sol até às 11 horas da manhã. Possui tons avermelhados e arroxeados. Além disso, esta espécie secreta antocianinas e betacarotenos tornando – as mais resistentes a pragas e doenças. Então, para implantá-la basta colocar uma de suas folhas no substrato e cuidar normalmente.

Dedo-de-moça

Suculenta com folhas curtas e gordinhas, floresce na primavera com flores rosa bem claro, um verdadeiro presente. Aliás, ela chama muito atenção por sua beleza. Por fim, saiba que a rega é moderada e o banho de sol deve ser feito de forma indireta.

Rabo- de-tatu

Planta com crescimento lento, chegando a apenas 10 centímetros do comprimento de suas folhas, com um espinho não pontiagudo na ponta, floresce no verão. Esta espécie é uma das poucas suculentas que ficam bem a meia sombra. Assim sendo, excelentes opções para salas, quartos e escritórios.

Orelha de Shrek

Suculenta com folhas de formato tubular, e com ventosas nas pontas em tons avermelhados. Pode chegar a 80 centímetros. As flores nascem em cachos, com formato de estrela branca ou rosada cor de rosa. Aliás, esta espécie não gosta de muita água, por isso, regue moderadamente. Ademais, precisa de meio período de luz solar.

As suculentas são versáteis, bonitas e dão um charme a qualquer ambiente. Aproveite o artigo e faça suas escolhas.