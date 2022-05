Suculentas são plantas que armazenam água em suas folhas e, por isso, são chamadas dessa forma. Por causa dessa característica de acumular água, ela é uma planta que, em sua maioria, não necessita de muita água. Sendo assim, ela acabou se tornando uma das opções favoritas de quem gosta de cultivar plantas em casa ou apartamento. Porém, diante das mais de 22 mil espécies de suculentas catalogadas pelo mundo, fica difícil escolher qual delas levar para casa, não é mesmo? Pensando nisso, logo abaixo, vamos apresentar 5 tipos de suculentas para ter em casa.

Conheça tipos de suculentas para ter em casa

Antes de te apresentar os 5 tipos de suculentas para ter em casa, é preciso ressaltar que, cada espécie tem suas particularidades. Assim, na hora de escolher por uma ou outra, é importante ter em mente alguns aspectos como: ambiente e luminosidade, tipo e tamanho de vaso, adubação, manutenção, rega, entre outros.

Pensando nisso, veja a seguir, 5 tipos de suculentas para ter em casa e, assim, observe qual delas está dentro do perfil que você deseja.

Suculenta rosa de pedra

A suculenta rosa de pedra é uma das espécies mais populares no Brasil. Ela possui um formato de flor grande, medindo em torno de 5 a 20 centímetros, e necessita de pouca água, por isso, só será preciso repetir a rega novamente quando o solo já estiver totalmente seco, para não apodrecer seu caule. Com relação à luminosidade, ela se adequa melhor em ambientes de meia sombra. Não é muito exigente com adubo, mas você pode manter a adubação orgânica trimestralmente, se preferir.

Suculenta zebra

A suculenta zebra tem esse nome porque apresenta folhas verdes com listras brancas. Ela pode crescer até 20 centímetros, é muito resistente a pragas e temperaturas mais baixas. Necessita de pouca água e, na hora da rega, é importante não molhar suas folhas, pois o acúmulo de líquido pode fazer com que elas apodreçam e, dessa forma, a planta acaba morrendo. Se adapta melhor em ambientes meia sombra ou com pouca luminosidade. Assim, faça a adubação orgânica, pelo menos, duas vezes ao ano.

Suculenta jade

A suculenta jade é uma das suculentas mais fáceis de cultivar. Segundo a cultura do Feng Shui, ela atrai boas vibrações e, por esse motivo, a recomendação é cultivá-las na entrada da casa ou do escritório. Ela se adapta bem ao sol e meia sombra, sendo assim, pode ser cultivada dentro ou fora de casa. É uma planta que pode chegar até 2 metros de altura, por isso é preciso atenção na hora de escolher o vaso e o ambiente onde ela ficará. Necessita de pouca água e você pode fazer a rega apenas uma vez por semana. Além disso, a adubação orgânica a cada 3 meses é o mais indicado.

Suculenta fantasma

A suculenta fantasma tem aspecto de uma grande flor e pode chegar até 20 centímetros. Quando vai crescendo, começa a se apresentar com aspecto pendente. Se adapta melhor aos ambientes com pouca iluminação e pouco vento. Diferente da maioria das outras suculentas, a suculenta fantasma precisará de muita água, dependendo da estação do ano. Por fim, é importante manter a adubação orgânica, pelo menos a cada três meses.

Suculenta colar de pérolas

A suculenta colar de pérolas, também conhecida como colar verde ou tercinho, pode chegar até 1 metro de comprimento e se apresenta com aspecto pendente, por isso, geralmente é cultivada em vasos suspensos. Ela se adapta bem ao sol pleno ou em meia sombra e necessita de pouca água. É um pouco mais exigente com relação ao adubo, portanto, é importante manter uma boa adubação orgânica, periodicamente, pelo menos a cada 3 ou 4 meses.

Dicas importantes para todas as suculentas

Apesar de as suculentas serem plantas de fácil cultivo, elas necessitam de alguns cuidados. Por isso, se atente para essas dicas: escolha sempre um vaso que tenha furos embaixo, para que a água seja bem drenada. Procure saber se a sua suculenta é de pequeno, médio ou grande porte, para, assim, poder escolher o tamanho de vaso mais adequado e não precisar mudá-lo sempre para que ela se desenvolva, ou acabe ficando apertada em um vaso inadequado.

Evite sempre: colocar água diretamente nas rosas ou folhas. Assim você estará evitando que a planta apodreça e morra.

Lembre que a adubação é muito importante, pois é dela que a planta se alimenta e, por isso, sem alimento ela pode morrer. Porém, cada espécie vai ter uma particularidade nesse quesito, então sempre procure saber qual o adubo preferido da sua suculenta e adquira em lojas de produtos pecuários, viveiros de mudas ou floriculturas da sua região.

Por fim, o importante é conhecer bem as características da suculenta que você decidiu levar para casa, pois assim poderá cuidar dela da melhor forma possível, deixando-a sempre saudável e linda!