6 melhores linguagens de programação mais solicitadas para 2022

Uma das habilidades mais importantes que os profissionais precisam aprender hoje é como escrever um programa de computador. Os computadores permearam todos os aspectos da vida e do trabalho. No entanto, escolher os idiomas para aprender é desafiador, pois diversas alternativas são utilizadas para diversos objetivos. Como tal, escolher o caminho certo dependerá do que lhe interessa e dos trabalhos sob demanda.

Melhores linguagens de programação para 2022

Este artigo considera algumas das linguagens de programação mais procuradas.

Pitão

Ao longo dos anos, o Python emergiu como uma das linguagens de design de software mais empolgantes e populares. Como seu código-fonte original está disponível gratuitamente, o Python pode ser modificado e redistribuído e é acompanhado por um formidável suporte da comunidade. Se você é um estudante que precisa de ajuda para tarefas de programação online, não hesite em contratar profissionais.

Python é altamente popular devido à sua facilidade de compreensão. A linguagem de codificação tem uma sintaxe semelhante ao inglês, tornando seu código facilmente compreensível. Você precisará de menos linhas de código para operar empresas em comparação com outras linguagens notáveis ​​como Java.

Python também vem com melhor produtividade por causa de sua simplicidade. Os programadores que usam a linguagem podem se concentrar na solução de problemas em vez de perder tempo tentando compreender o comportamento ou a sintaxe do programa. Mais importante, o uso do Python é irrestrito e de código aberto.

Para a maioria dos programadores, Python é o melhor linguagem de programação aprender. De acordo com evidências recentes, o Python tem o número mais significativo de postagens de emprego, o que significa que é mais provável que você consiga trabalho se entender a linguagem. Aqui está uma ilustração de outras linguagens lucrativas no top dez.

Os tomadores de decisão de negócios preferem o Python por causa da extensa biblioteca que o suporta. Isso o torna perfeito para aplicativos de aprendizado profundo e de máquina.

Java

Java continua sendo uma das linguagens de codificação mais admiradas com inúmeras vantagens sobre outras opções. Desenvolvedores Java são muito procurados, trabalhando com a plataforma para projetar sites e aplicativos criativos.

Seja você um estudante ou programador aprendendo Java como paixão, hobby ou forma de crescer em sua carreira, existem inúmeras razões para escolher essa linguagem. A linguagem foi criada para ser amigável para iniciantes e promoveu um ambiente seguro para desenvolvedores emergentes aprenderem, cometerem erros e crescerem. A facilidade de uso permite que os alunos se concentrem em programas em vez de gastar tempo em detalhes da máquina.

A linguagem é adaptável e vem com imenso suporte da comunidade. Java pode ser usado universalmente em tecnologia. Além disso, sua escalabilidade e portabilidade significam que ele pode ser executado rapidamente em todas as plataformas. A linguagem também é orientada a objetos, permitindo que os alunos criem códigos reutilizáveis ​​e programas modulares. Java continua em alta demanda devido à robustez da linguagem, recursos de plataforma cruzada e facilidade de uso.

Vai

Golang é uma linguagem de programação de código aberto ancorada na linguagem C. A plataforma vem com vários benefícios, incluindo administração de memória, digitação estrita e coleta de memória. A plataforma também foi projetada para gerenciar a concorrência. Go é popular entre marcas renomadas como Dropbox, Uber e Twitter, apesar de ser relativamente novo.

O Google criou a linguagem de codificação Go em 2007 para oferecer suporte a aplicativos da web. Nos últimos anos, surgiu como uma das linguagens de programação mais populares para empresas de TI. Uma das razões pelas quais a linguagem é popular é sua simplicidade, familiaridade com a sintaxe e estrutura moderna.

C/C++

Outra menção notável em nossa lista de principais linguagens de programação é C++. Esta é uma linguagem de codificação multifuncional usada amplamente em todo o mundo. Apesar de existir há muitos anos, C++ é altamente eficiente. É uma extensão de C, na qual linguagens como JavaScript e C# são derivadas. Tanto C quanto C++ têm um desempenho impressionante e são preferidos por pessoas que criam aplicativos diferentes.

Sendo linguagens universais, C e C++ podem ser aplicadas a diferentes sistemas. Eles também são bastante eficientes e rápidos. Uma vantagem notável de C e C++ é a portabilidade. A linguagem oferece a vantagem de ser usada em várias plataformas. Qualquer que seja o sistema operacional ou a interface do computador que você tenha, pode ter certeza de que o C++ atenderá às suas necessidades.

Além disso, como o C++ é orientado a objetos, os alunos que usam a linguagem se beneficiam da reutilização. O programa é confiável e permite que os usuários tratem os dados como um objeto. Outros benefícios de usar C++ incluem multi-paradigma e manipulação de baixo nível. Os usuários também se beneficiam do suporte robusto da comunidade e do fato de permitir o gerenciamento de memória.

Rubi

Outra linguagem popular respeitada por programadores em todo o mundo é Ruby. A linguagem vem com seu próprio framework Rails e é orientada a objetos. Os programadores podem projetar aplicativos incríveis com arquitetura limpa ao trabalhar na plataforma.

Uma razão por trás do rápido aumento da popularidade do Ruby é a facilidade com que os programadores podem fazer mudanças. A plataforma é simples, permitindo que os desenvolvedores alterem seus códigos com facilidade. Ruby também pode ser útil quando uma organização deseja expandir suas operações.

A segurança impressionante é outra razão pela qual muitas pessoas escolhem Ruby. Os desenvolvedores confiam na plataforma porque ela enfatiza a segurança das soluções que os programadores fazem nela. Os dados no idioma raramente são substituídos ou mesmo hackeados. As organizações que usam Ruby têm suas informações confidenciais protegidas, o que significa que ameaças externas não podem acessá-las. Mais importante ainda, a linguagem é de código aberto e permite uma flexibilidade incrível.

JavaScript

Este ano, nosso catálogo das melhores linguagens de design de software não pode ser concluído sem incluir JavaScript. Milhares de sites em todo o mundo usam o idioma. É popular porque permite aos usuários criar conteúdo interativo e dinâmico.

JavaScript é amado porque é do lado do cliente e pode ser executado em um navegador da web. JavaScript é perfeito para você se você quiser ganhar com a codificação de interfaces impressionantes e design visual.

Um benefício notável de usar JavaScript é a velocidade que ele permite. A plataforma é rápida, pois pode ser operada imediatamente utilizando um navegador. Também é simples de aprender e usar.

O JavaScript também oferece interoperabilidade, pois funciona bem com outras plataformas. Como tal, os usuários podem inseri-lo em qualquer navegador da Web suportado por vários aplicativos. Mais importante ainda, usar a plataforma significa que você se beneficia de uma carga de servidor reduzida. É do lado do cliente, o que significa que você não pode exigir que os servidores realizem operações simples.

Conclusão

Este artigo lista algumas das linguagens de design de software mais procuradas deste ano. Entenda que nossa lista não é abrangente, pois apenas alguns idiomas foram incluídos no artigo. Se você está interessado em seguir carreira em programação, escolha uma ou mais dessas linguagens e aprenda-as. Faça sua pesquisa e encontre um que forneça o ajuste certo.

