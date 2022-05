7 maneiras de corrigir o Spotify Wrapped 2021-22 não funcionando

Quando se trata de ouvir suas músicas favoritas, o Spotify vem à tona com uma enorme coleção de músicas de diferentes gêneros. O Spotify também lançou o Wrapped há algum tempo, através do qual os usuários podem saber facilmente o que ouviram ao longo do ano. Inclui principalmente seus principais artistas, gênero e músicas mais ouvidas, etc.

O Spotify “Envolto” está disponível principalmente para Android e iOS. No entanto, alguns usuários estão tendo problemas para usar esse recurso em seu aplicativo. Portanto, neste artigo, apresentamos correções fáceis para resolver o problema do Spotify Wrapped Not Working.

Corrigir o Spotify Wrapped não funcionando 2022

Experimente as soluções abaixo para corrigir o problema Wrapped Not Working no Spotify. Aqui vamos nos:

Tente pesquisar agrupado no aplicativo

Observou-se que a maioria das pessoas está enfrentando problemas do Wrapped 2021. Pois bem, o Wrapped 2022 está disponível no próprio aplicativo Spotify. Você só precisa encontrar o Wrapped seguindo estas etapas básicas:

Abra o Spotify app em seu smartphone e você pode encontrar o mesmo banner na página inicial.

app em seu smartphone e você pode encontrar o mesmo banner na página inicial. Se o banner do Wrapped 2021 não estiver funcionando, toque no botão de pesquisa.

Modelo ‘ Spotify: especial: 2021 ‘ no campo de pesquisa.

‘ no campo de pesquisa. Agora, você poderá ver Embrulhado na forma de cartões na tela.

Limpe o cache do aplicativo

A maioria dos aplicativos Android salva muitos dados de cache para fornecer melhor desempenho, mas causa problemas. Isso também pode acontecer com o aplicativo Spotify, pois transmitimos muitas músicas e o aplicativo mantém mais dados de cache. Limpar os dados de cache do Spotify será uma boa jogada para se livrar do problema.

Para isso, você deve abrir as configurações do aplicativo Spotify e limpar os dados do cache de lá. Agora, verifique se o seu problema foi resolvido ou não. Se o problema persistir, experimente os outros métodos fornecidos abaixo.

Se você não conseguir ver sua lista de reprodução agrupada, talvez você esteja usando a versão mais antiga do aplicativo Spotify. Você deve verificar se o aplicativo falha com frequência, pois a versão mais antiga nunca é executada adequadamente.

O Spotify lança suas atualizações de aplicativos com frequência. Então, basta verificar as atualizações do app na Play Store. Após atualizar o aplicativo, agora é só verificar se você consegue ver a Playlist Embrulhada agora ou não. Se o problema persistir, experimente as outras soluções fornecidas.

Saia e faça login novamente em sua conta

Pode haver algum problema com sua conta se você não conseguir encontrar a lista de reprodução agrupada no Spotify. Então, você pode tentar sair e fazer login novamente na sua conta. Para isso, siga os passos básicos abaixo:

Inicie o aplicativo Spotify no seu telefone e toque no Definições ícone, que está disponível no canto superior direito da tela.

ícone, que está disponível no canto superior direito da tela. Encontre o Sair opção na parte inferior da tela, basta tocar nela.

opção na parte inferior da tela, basta tocar nela. Depois de sair da sua conta, você será enviado de volta à página principal.

Agora é só tocar no Conecte-se opção e insira seus dados de login corretamente.

É isso, depois de seguir os passos acima, inicie o aplicativo e verifique se a Playlist Embrulhada está disponível ou não.

Reinstale o Spotify de seu site oficial

Depois de tentar todos os métodos acima, se o Spotify Wrapped não estiver funcionando, desinstale o aplicativo Spotify atual do seu dispositivo. Você precisa reinstalar o aplicativo, mas não da Play Store, basta visitar o site oficial e baixar o Aplicativo Spotify Arquivo. Você precisa ter certeza de baixar o arquivo do Chrome ou Safari.

Depois de baixá-lo no dispositivo, agora é só instalá-lo. Agora, faça login na sua conta com as credenciais que você adicionou anteriormente. Agora você pode encontrar a lista de reprodução agrupada no seu aplicativo Spotify.

Conclusão

Então, essas foram as correções fáceis para se livrar do problema do Spotify Wrapped Not Working. Espero que as soluções fornecidas sejam úteis para você; ainda assim, se você tiver alguma dúvida sobre o mesmo, sinta-se à vontade para nos perguntar na seção de comentários.

