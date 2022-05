7 melhores maneiras de corrigir o Apple Carplay não funcionando e conectando 2022

Usando o Apple Car Play, pode-se acessar os aplicativos e conteúdos em seu iPhone através do sistema de infoentretenimento no carro. Isso pode ser útil quando você está dirigindo, pois você pode fazer chamadas, conhecer as direções, tocar música e fazer muito mais com as mãos livres. No entanto, pode haver casos em que o Apple CarPlay pode não funcionar corretamente. Isso é algo novo que ouvimos para usuários da Apple reclamando do Apple CarPlay. O Apple CarPlay não está funcionando é um problema que muitos usuários relataram enfrentar, e você também pode enfrentar esse problema.

Apple CarPlay não funciona? Aqui está a correção

O Apple CarPlay não está funcionando é um problema comum a ser corrigido, e isso não é algo com o qual você deva se preocupar. Esse problema provavelmente é causado devido a alguns motivos, incluindo o problema com a integração dos aplicativos, a versão desatualizada do iOS, o iPhone não detectado, um problema com a conectividade Bluetooth, problemas de incompatibilidade e vários outros. Este artigo discute todas as correções possíveis para corrigir o Apple CarPlay que não está funcionando.

Etapas básicas de solução de problemas

Antes de passar para as etapas de solução de problemas reais, você deve tentar algumas etapas básicas de solução de problemas.

Certifique-se de conectar corretamente seu iPhone ao seu sistema de infoentretenimento. Se o Bluetooth e o Wi-Fi em seus dispositivos estiverem desligados, o CarPlay também não funcionará. Ligue o Bluetooth e o Wi-Fi e assegure a conexão adequada.

Certifique-se de que o CarPlay e o sistema de infoentretenimento do seu carro estejam ligados.

Atualize seu iOS para a versão mais recente.

Se você estiver tentando usar o CarPlay por meio de cabos, verifique se os fios não estão quebrados.

Verifique se o sistema de infoentretenimento do carro é compatível com o Apple CarPlay ou não.

Tente desemparelhar e emparelhar o Bluetooth novamente. Além disso, verifique se nenhum outro dispositivo está conectado ao Bluetooth ou ao seu carro, assim como ao seu telefone.

Verifique se o firmware do seu carro está atualizado.

Ligue Ei Siri

Você não poderá usar o Apple CarPlay se o Hey Siri estiver desligado. Se o seu Apple CarPlay não estiver funcionando, pode ser porque o Hey Siri está desligado. Você pode tentar ligar o Hey Siri e verificar se o Apple CarPlay funciona ou não. Para ativar o Hey Siri, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu iPhone e, em seguida, vá para o Siri e Pesquisa opção.

Agora certifique-se de ativar todas as alternâncias sob o PERGUNTE A SIRI seção. Você encontrará as seguintes alternâncias nesta seção- Ouça “Hey Siri” Pressione o botão lateral para Siri Permitir Siri quando bloqueado

Certifique-se de ativar todas essas alternâncias.

Reinicie o iPhone e o sistema do carro

Você pode enfrentar esse problema devido a bugs temporários em seus dispositivos. Esses bugs temporários podem ser facilmente corrigidos reiniciando o dispositivo. Você pode tentar reiniciar seu iPhone e também o sistema de infoentretenimento do seu carro. Tente reiniciá-los e verifique se o Apple CarPlay começa a funcionar ou não. Se o Apple CarPlay ainda não estiver funcionando, você deve passar para a próxima etapa.

Tente desativar o modo restrito de USB

O modo restrito USB protege os dados dos usuários contra hackers. Esse recurso desativa a conexão de dados USB para evitar que a senha seja hackeada. Para desabilitar o modo restrito de USB, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone. Em seguida, abra Identificação facial e senha / TouchID e senha.

Aqui, garanta a Acessórios USB A alternância está ativada para desativar o recurso.

Certifique-se de que o CarPlay não seja restrito

Em seguida, verifique se o Apple Carplay não está restrito. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, toque em Tempo de tela.

Aqui, toque em Restrições de Conteúdo e Privacidade.

Agora toque no seu carro e, em seguida, toque em Esqueça este carro.

Depois de fazer isso, você terá que configurar o Apple CarPlay novamente.

Certifique-se de que o CarPlay seja permitido enquanto estiver bloqueado

Se o CarPlay não for permitido enquanto estiver bloqueado, você também poderá enfrentar o problema. Para permitir o CarPlay enquanto bloqueado, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições do seu iPhone e, em seguida, toque em Em geral.

Dentro Em geral, toque em CarPlay.

Aqui procure o seu carro e toque nele.

Aqui você verá uma alternância com o nome Permita o CarPlay enquanto estiver bloqueado. Certifique-se de que essa alternância esteja ativada.

Redefinir todas as configurações

Se alguma das etapas acima não corrigir o Apple CarPlay não funcionar, tente redefinir todas as configurações. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Aqui toque em Em geral e depois toque em Redefinir.

Primeiro, toque em Redefinir todas as configurações e confirme a reposição.

Em seguida, na mesma janela, toque em Redefinir Ajustes de Rede e confirme.

Isso deve resolver o problema para você.

Palavras finais

Se o Apple CarPlay não estiver funcionando, siga as etapas deste artigo para ajudar a corrigir o problema. Seguindo as etapas acima, o problema será corrigido e você poderá usar esse recurso novamente.