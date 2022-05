7 melhores softwares de equalizadores de som para Windows 11 [2022]

O Windows 11 tem seu mixer de áudio, mas é bastante básico e pode não atender aos requisitos de muitos usuários. Se você é alguém que personaliza o som em seu PC e cria seus efeitos sonoros, pode optar por um software equalizador de som de terceiros no Windows 11. Existem vários softwares de equalização que você encontrará para o Windows 11 PC. Se você está procurando o melhor software de equalizador de som para PC com Windows 11 para atender às suas necessidades, este artigo o ajudará.

Melhores equalizadores de som para Windows 11

Aqui está uma lista dos 7 melhores softwares de equalização de som para Windows 11 que você pode usar.

Equalizador APO

O primeiro software equalizador de som para Windows 11 que temos nesta lista é Equalizer APO. Como o nome sugere, o software funciona no objeto de processamento de áudio para permitir que os usuários personalizem o som. Existem vários filtros que você pode encontrar no software. Além disso, tem suporte para som surround 3D e uso multicanal, e o requisito de memória é bastante baixo. Possui uma interface gráfica modular para permitir que você trabalhe em vários canais. O software é de código aberto e você obtém todos esses recursos gratuitamente.

VoiceMeeter Banana

Outra ótima opção para você é o VoiceMeeter Banana. Usando este aplicativo, você pode gerenciar facilmente as fontes de áudio de qualquer aplicativo ou dispositivo. Tem um mixer de áudio com o qual você pode controlar a entrada e saída ou os arquivos de áudio. Você pode gravar sua voz usando este aplicativo para torná-la mais clara e menos distorcida. O uso do software é gratuito e você decide se deseja doar ou não para o desenvolvimento do software.

O software tem suporte para vários formatos de áudio, incluindo WASAPI, MME, ASIO, KS e Wave RT. Você também pode alterar a velocidade do seu discurso para melhorar o efeito sonoro. Você também pode usar o EQ multicanal que executa os dispositivos de PA estéreo e também possui um dispositivo de áudio universal para conectar tudo.

FXSound

Outro melhor software de equalização que chegou a esta lista é o FXSound. O FXSound permite otimizar áudio de baixa qualidade para alta qualidade em poucos minutos. Tem um equalizador e um processador de áudio em tempo real. Além disso, o equalizador de áudio tem suporte para maior fidelidade, aumento de ganho dinâmico, som surround 3D, etc. Com este aplicativo, você pode reprocessar facilmente as frequências de som, bem como aumentar os graves da música. Existe uma versão gratuita deste aplicativo, e você também receberá uma versão paga, que você pode optar se achar que os recursos da versão gratuita são um pouco limitantes.

Equalizador Pro

O Equalizer Pro também é um dos melhores softwares de equalização para Windows 11 que você pode considerar. O software possui um equalizador de 10 bandas com o qual você pode controlar o tom e o tom do áudio. Além disso, o software também permite amplificar o som com baixa frequência para áudio claro usando a tecnologia de reforço de graves. O software também possui predefinições para personalizar o som, bem como o controle de volume do pré-amplificador.

Bongiovi DPS

O próximo equalizador de som que temos na lista é o Bongiovi DPS. Com o Bongiovi DPS, você pode otimizar facilmente o som em tempo real. Você tem vários recursos, como visualizador de frequência, controles de aprimoramento estéreo, processamento de áudio DPS, áudio de fone de ouvido imersivo, perfis de som personalizados com configurações de banda, um subwoofer virtual para graves profundos, etc. Você também obtém visualização de graves, som e agudos com este software. A interface fácil de usar torna muito mais flexível de usar.

Lança 3D

Se você está procurando um software equalizador de som para Windows 11, também pode considerar o Boom 3D. O software vem com um equalizador de 31 bandas e predefinições para permitir que você personalize facilmente seu som. Além disso, possui um player de áudio avançado com um poderoso amplificador de volume. Possui um recurso mágico de som surround 3D que converte áudio em som surround 3D sem exigir nenhum hardware adicional. Este equalizador pode ser usado para aumentar os efeitos sonoros dos fones de ouvido, bem como o dispositivo de áudio padrão.

Áudio WavePad

Por último, mas não menos importante, o WavePad Audio também é uma boa opção se você estiver procurando por um software equalizador para Windows 11. Com o WavePad audio, você pode gravar áudio e modificar suas gravações de áudio. Ele funciona como um editor de áudio com opções como aparar, cortar, copiar, dividir, compactar, etc. Você pode ver vários efeitos sonoros neste software, incluindo eco, reverberação, reversão, amplificação e vários outros. Possui uma ferramenta de processamento em lote, com a qual você pode trabalhar em vários áudios ao mesmo tempo. O software funciona em tempo real e oferece alta fidelidade, graves profundos e saída de áudio nítida. Ele suporta vários formatos de áudio como WAV, MP3, WMA, GSM e VOX.

Palavras finais

Estes foram alguns dos melhores softwares de equalização para o Windows 11 que você pode considerar. Se você estiver procurando por um software equalizador com o qual possa personalizar seu áudio para atender às suas necessidades, poderá optar por qualquer software equalizador que mencionamos nesta lista.

