7 opções de cartão de crédito sem anuidade

Nos dias atuais, muitas pessoas optam pela facilidade do cartão de crédito. Comprar online ou mesmo a praticidade de comprar em lojas físicas, ajuda muito na correria do dia a dia, além de auxiliar no controle dos gastos, já que o prazo para o pagamento das faturas pode chegar a 40 dias.

Muitos clientes consideram a anuidade uma taxa sem retorno, e ficam sempre à procura de um cartão de crédito que não tenha essa taxa. Esse valor cobrado como manutenção do cartão é vantajoso quando se participa de algum programa de fidelidade, como o de milhas aéreas. Se você não tem pretensão de participar desses programas, o cartão de crédito sem anuidade é uma boa escolha. Veja a seguir 7 cartões de crédito que não possuem anuidade.

Cartão de crédito Neon

Neon é uma fintech brasileira fundada em 2016 autorizada pelo Banco Central do Brasil, que atua nas modalidades de emissão de moeda eletrônica e emissão de instrumento pós-pago. O cartão de crédito da Neon é um dos cartões que não possui anuidade, além de apresentar benefícios como colocar as faturas em débito automático para facilitar ainda mais a sua vida.

Outro benefício do cartão Neon é fazer parte do Minhas Conquistas, programa de fidelidade da Neon. Este funciona da seguinte forma: a cada dez compras ou mais com o seu cartão Neon, você ganha três saques gratuitos em caixas 24 horas para os próximos 30 dias.

Cartão de crédito Santander SX

Ao cadastrar seu celular e CPF com as chaves PIX no Santander você pode obter o cartão de crédito sem anuidade. Também é possível ficar livre da anuidade acumulando R$ 100 em compras com o Cartão Santander SX, antigo Santander Free, na função crédito em cada fatura.

Clientes do Cartão Santander SX ganham 1 ponto Esfera a cada R$ 5 gastos no cartão, que podem ser trocados por descontos especiais em shopping, restaurantes, viagens e muito mais. Além disso, você pode solicitar até cinco cartões extras, com limite do cartão titular compartilhado com os demais. Vale frisar que não é necessário ser correntista do banco para fazer sua solicitação.

Cartão de crédito Ouro Fácil

Para ficar livre da anuidade é necessário fazer compras no valor mínimo de R$ 100 todos os meses. Quando esse valor não é atingido, será cobrado uma anuidade de R$ 5. O Ourocard permite compras internacionais e não é necessário esperar ele chegar para fazer as suas compras online.

Com este cartão, você conta com preços mais acessíveis no cinema, eventos esportivos, shows e outras promoções. Além disso, com o programa de fidelidade do BB, Ponto pra Você, você acumula pontos com suas compras e pode trocá-los por milhares de produtos e serviços.

Cartão de crédito Credicard Zero

A anuidade do cartão de crédito Credicard Zero é gratuita. Com o Cartão Credicard Zero você conta com vantagens exclusivas, como descontos na Cabify, Netshoes, Decolar, Magazine Luiza, Rappi e ainda acompanha tudo pelo aplicativo. Além de ser aceito em milhares de estabelecimentos dentro e fora do Brasil.

O Credicard Zero também oferece atendimento 24h para situações de emergência, Sistema de pontos Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service entre outras ofertas especiais. Um ponto negativo é o tempo de análise, este é de 45 dias

Cartão de crédito Digio

A anuidade do cartão de crédito Digio é gratuita. Por o Digio não cobrar juros rotativos, é possível parcelar com taxas inferiores ao mercado, caso a parcela não for paga na íntegra. Além disso, o cartão é contactless e você tem a liberdade de usar seu cartão em compras no exterior sem se preocupar.

Pode ainda se cadastrar nos programas Vai de Visa e Visa Checkout, que oferecem descontos e vantagens em suas compras e muito mais. O cartão de crédito da Digio também possui os benefícios de ter um Serviço de Assistência de Viagem e um Serviço de Saque Emergencial.

Cartão de crédito Saraiva

O cartão de crédito da Saraiva possui anuidade gratuita. Além disso, o cartão permite que você acumule pontos em suas compras. Eles podem virar descontos ou milhas aéreas no LATAM Pass para você viajar. Além disso, ele garante todas as vantagens da bandeira na versão Classic.

Um outro benefício do cartão da Saraiva é que ele é aceito em todo mundo, além de permitir saque em moeda local em mais de 1 milhão de caixas automáticos. Além de ser sem anuidade, o cartão possui o benefício de milhas Aéreas pelo LATAM Pass.

Cartão de crédito Petrobras

A anuidade do cartão de crédito Petrobras é gratuita. Parceiro do Banco do Brasil, o cartão de crédito Petrobras pode ser usado em todos os estabelecimentos que aceitam a bandeira Visa. Ele oferece vantagens para abastecimento na rede de postos Petrobras e conveniências BR Mania.

Além desses benefícios do cartão de crédito, realizando o seu cadastro no programa de fidelidade Petrobras Premmia, você pode juntar até 4x mais pontos para aproveitar os benefícios e ofertas como vale-combustível, ingressos de cinema, pontos no programa TudoAzul.