8 jogos retrô que valem o seu tempo hoje

Não há dúvida de que a indústria de jogos já percorreu um longo caminho. Hoje, a maioria dos jogos oferece recursos exagerados, como gráficos realistas, inteligência artificial avançada, uma ampla variedade de opções multijogador online e muito mais.

Ainda assim, os jogos mais antigos têm um lugar especial em nossos corações.

De Final Fantasy VII a Pac-Man e Sonic the Hedgehog, aqui estão os oito melhores jogos retrô que trarão de volta a experiência de jogo da velha escola.

Pac Man

A simplicidade é uma característica que torna os jogos da velha escola únicos, e Pac-Man não é exceção.

Inventado há mais de 40 anos, este jogo envolve o controle do “Pac-Man” para se movimentar pelo “labirinto”, consumindo os pontos enquanto evita ou ataca os fantasmas (que têm personalidades e estratégias de ataque diferentes).

Esse jogo atemporal foi um sucesso tão grande que acabou 100.000 unidades/máquinas Pac-Man foram vendidase 250 milhões de jogos Pac-Man estavam sendo jogados toda semana dentro de um ano após seu lançamento.

Além disso, o personagem do jogo, Pac-Man, tornou-se o primeiro mascote comercializável, com mercadorias como camisetas, lancheiras, pijamas e até cartões de dia dos namorados.

No entanto, pode ser bastante desafiador encontrar a versão original deste jogo.

Sonic O ouriço

O que foi desenvolvido inicialmente como um jogo para promover o mascote da Sega se tornou um videogame de sucesso, vendendo mais de 15 milhões de cópias em 1991, quando foi lançado.

Sua combinação perfeita de simplicidade e uma experiência de jogo cheia de adrenalina é o que o torna um dos melhores jogos retrô que você pode jogar.

O jogo envolve Sonic the Hedgehog, que corre em alta velocidade através de níveis que incluem poços sem fundo, loops verticais e declives de mola.

Sua tarefa como jogador é parar ou proteger Sonic de obstáculos como pular em poços sem fundo, ser esmagado por plataformas ou paredes em movimento e muito mais.

Você também pode ativar o poder de “spin attack” do Sonic. Essa habilidade envolve o ouriço enrolando seu corpo em uma bola e girando rapidamente, permitindo que ele destrua inimigos e obstáculos em caso de colisão.

Final Fantasy VII

Embora haja muito hype em torno do remake de Final Fantasy VII, sua versão original ainda se mantém muito bem.

Este jogo foi lançado em 1997 para o console PlayStation. A coisa mais emocionante sobre Final Fantasy VII quando foi lançado é que foi o primeiro jogo da série Final Fantasy a usar vídeo em movimento total e gráficos 3D em tempo real.

Final Fantasy VII se tornou um sucesso tão grande que vendeu mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo durante seu fim de semana de estreia.

O jogo tem três modos: o mapa do mundo, a tela de batalha e o campo.

No modo de mapa do mundo, você tem a chance de ver o mundo inteiro de Final Fantasy VII em um mapa do mundo 3D. Isso ajudará você a saber onde entrar e lugares a evitar, como desertos, montanhas e corpos d’água naturais.

Enquanto estiver no modo de campo, você pode explorar as áreas marcadas no mapa, conversar com outros personagens e até iniciar jogos de eventos. Nesse modo, você também pode visitar lojas para comprar itens, como armaduras, armas e acessórios que ajudarão seu personagem ao longo do caminho.

Em intervalos aleatórios no modo de campo e no modo de mapa do mundo, o jogo entrará na tela de batalha. É aqui que seu personagem é colocado do lado da tela e o inimigo do outro, e eles começam a lutar até que um lado seja derrotado.

Donkey Kong

Este é um dos melhores jogos retrô de todos os tempos. Lançado em 1981 como um jogo de arcade, Donkey Kong se tornou um sucesso que vendeu mais de 15 milhões de unidades em todo o mundo.

Neste jogo, você joga como Mario, e seu principal objetivo é subir as escadas para resgatar a princesa. Conforme você sobe as escadas, Donkey Kong estará jogando barris em você, então você deve ter cuidado para não ser atingido por eles, ou o jogo acaba.

Donkey Kong também joga barris de metal que acendem um homem-chamas que começará a persegui-lo por trás. Quanto mais perto você chegar de Donkey Kong e salvar a princesa, mais barris serão jogados em você.

RuneScape à moda antiga

Apesar de ser a versão mais antiga do RuneScape 3, o RuneScape da velha guarda continua sendo o favorito entre os jogos multijogador online (MMOs) de hoje.

O jogo apresenta um mundo emocionante onde os jogadores podem interagir com personagens de outros jogadores, personagens não-jogadores e muito mais. Há uma extensa gama de habilidades, agrupadas em três categorias principais: artesão, combate e coleta.

Habilidades de combate, como poderes mágicos e super força, permitem que os personagens derrotem monstros e outros jogadores em batalhas.

Reunir habilidades como mineração e pesca permite que os personagens dos jogadores coletem recursos para vender e adquirir ouro do RuneScape. O ouro pode ser usado para comprar armas, armaduras e atualizações de habilidades para tornar o personagem mais poderoso.

Obter ouro vendendo os itens que você coleta pode ser bastante desafiador, pois não há garantia de que você encontrará recursos toda vez que minerar ou pescar. É por isso que muitas pessoas optam por comprar Ouro de RuneScape de fontes confiáveis.

Os personagens dos jogadores ganham pontos de experiência à medida que se envolvem em mais missões e batalhas e aprimoram suas habilidades.

Castlevania: Sinfonia da Noite

Esta lista não estaria completa sem este lendário jogo de ação de 1997. Embora não tenha pegado imediatamente, mais de 700.000 unidades acabariam sendo vendidas nos Estados Unidos e no Japão.

Aproveite sua emocionante experiência de jogo explorando o castelo de Drácula e tente derrotar Shaft, que está controlando Richter Belmont, o Senhor do castelo.

O jogo fica ainda melhor quando você derrota Shaft, onde outro nível (uma versão de cabeça para baixo do castelo) com um novo conjunto de inimigos é revelado.

Gran Turismo

Além de ter gráficos visualmente impressionantes, o Gran Turismo ofereceu uma experiência de jogo cheia de adrenalina ao volante. Não é de admirar que tenha vendido mais de 80 milhões de cópias para os consoles portáteis PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation.

Esta versão original apresenta 140 carros e 11 pistas de corrida. Seu objetivo como jogador é correr contra outros pilotos de IA em diferentes pistas de corrida. O jogo vem em dois modos: modo de simulação e modo arcade.

No modo arcade, você pode escolher o carro e a pista de corrida de sua preferência. Vencer corridas desbloqueia mais carros e pistas de corrida.

O modelo de simulação é um pouco complicado, pois exige que os jogadores adquiram diferentes níveis de carteira de motorista para se qualificarem para participar de eventos de corrida de carros.

Jim da minhoca

Somente as crianças dos anos 90 podem entender o hype em torno do Earthworm Jim. Claro, não era sofisticado, mas definitivamente é um jogo divertido de jogar.

O jogo apresentava uma minhoca chamada Jim, que está vestida com um traje robótico e lutou contra as forças do mal. Seu objetivo como jogador é controlar e guiar Jim através de cada nível, evitando inimigos e obstáculos.

Você pode usar a arma de Jim para atirar nos inimigos ou sua cabeça como um chicote para espancá-los.

Existem alguns níveis que exigem mais do que apenas derrotar inimigos e chegar ao final desse nível. Por exemplo, há o nível “Pelo Amor de Peter”, que tem um filhote controlado por computador chamado Peter. Sua tarefa como jogador neste nível é garantir que o filhote chegue ao final do nível ileso.

Pensamentos finais

Embora os jogos hoje em dia tenham muito a oferecer, especialmente em termos de experiência de jogo, é bom caminhar pela memória.

No entanto, é importante ter em mente que as versões originais da maioria desses jogos retrô são bastante difíceis de encontrar. Felizmente, muitos deles têm versões remake que ainda podem lhe dar aquela experiência nostálgica que você está procurando.

