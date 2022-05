8 maneiras de corrigir o controle remoto da Toshiba Fire TV que não funciona problema 2022

Substituir um controle remoto Fire TV danificado ou perdido é um processo simples e direto. Sua edição Fire TV ou Insignia existente será emparelhada rapidamente com o aplicativo Fire TV. E mantém a funcionalidade completa de controle de voz do seu controle remoto original usando a tecnologia Bluetooth e a tecnologia IR. No entanto, também enfrenta alguns problemas.

Foi relatado que muitos usuários estão enfrentando problemas ao usar o Controle remoto da TV Toshiba Fire. E eles são incapazes de transmitir conteúdo. Se você também está enfrentando esse problema, pode saber por que o controle remoto da Toshiba Fire TV não está funcionando consultando o guia abaixo.

Corrigir o problema do controle remoto do Toshiba Fire TV não está funcionando

O controle remoto da Toshiba Fire TV não está funcionando pode ser causado por vários motivos. O motivo mais comum é uma televisão com defeito. Como alternativa, o controle remoto da Toshiba Fire TV pode estar travado com um botão defeituoso.

Portanto, para resolver o problema de o controle remoto do Toshiba Fire TV não funcionar, siga estas etapas de solução de problemas:

Power Cycling Remoto

Remova as pilhas do controle remoto. Então, pressione e segure o botão de energia do controle remoto por 60 segundos.

do controle remoto por 60 segundos. Pressione todos os botões do controle remoto várias vezes após o minuto completo ter expirado. Troque as baterias agora. Teste novamente.

Para drenar qualquer energia residual do controle remoto, você precisa pressionar o botão liga/desliga.

Porque, o controle remoto ainda possui capacitores que armazenam alguma eletricidade, mesmo quando as baterias são removidas. Portanto, ele não será completamente reiniciado, a menos que os capacitores sejam drenados.

Quando o botão liga/desliga é pressionado, o capacitor do controle remoto descarrega sua eletricidade. Portanto, por mais simples que possa parecer, este é um passo muito importante.

Você também pode achar um pouco estranho no começo. O controle remoto Toshiba Fire TV pode funcionar novamente se você pressionar todos os botões de uma só vez.

Muitas vezes, há botões presos nos controles remotos. Você não poderá operar os outros botões do controle remoto se um ou mais botões estiverem travados.

Também é possível que um botão remoto fique preso de muitas maneiras diferentes. A borracha pode ter ficado presa sob a borracha porque caiu entre as almofadas do sofá.

Mas, não importa como você olhe, é um problema bastante comum que pode ser facilmente corrigido.

Você deve esmagar todos os botões e bater o controle remoto algumas vezes contra a palma da sua mão. E, os botões irão aparecer de volta.

Vire os botões para baixo quando você o virar. Deixe a sujeira cair das costas batendo nela. Não se preocupe com o controle remoto ser danificado porque o controle remoto Toshiba Fire TV é muito durável.

Se nada disso funcionou, tente deixar as baterias no controle remoto desta vez. Continue pressionando e segurando o botão liga/desliga por 60 segundos.

Você provavelmente pode consertar seu controle remoto executando esta redefinição simples.

Redefinição de fábrica do controle remoto Fire TV

Como alternativa, você pode tentar redefinir o controle remoto para as configurações de fábrica para corrigir o problema.

Caso você não tenha ideia do que a redefinição de fábrica faz, ela basicamente apaga todas as configurações armazenadas no seu controle remoto.

Em vez disso, restauraremos todas as configurações remotas para os padrões de fábrica. Pressione e segure os botões esquerdo DPAD-esquerdo, voltar e menu por cerca de 10 segundos para redefinir com êxito o controle remoto de fábrica.

Tente emparelhar o controle remoto novamente

Talvez você não tenha emparelhado corretamente seu controle remoto, o que explicaria o problema que você está enfrentando. Você pode corrigir esse problema passando pelo processo de emparelhamento novamente.

A tecla Home deve ser pressionada e mantida pressionada para emparelhar o controle remoto. Ele pode ser encontrado no controle remoto por aproximadamente dez segundos.

Seu controle remoto deve tentar emparelhar automaticamente assim que você pressionar o botão.

Caso o controle remoto não emparelhe, pode ser necessário desligar a TV e o controle remoto por um tempo antes de tentar novamente.

Substitua as baterias

A energia da bateria é a principal fonte de energia do controle remoto, portanto, usá-lo por um longo período pode levar à degradação da bateria. Além disso, existe a possibilidade de que as baterias do seu controle remoto estejam inseridas incorretamente.

Nesse caso, o controle remoto deixará de funcionar automaticamente. Portanto, é recomendável substituir as baterias do controle remoto por um novo conjunto de baterias.

Confirme se o sensor IR do controle remoto está funcionando

Um feixe infravermelho é usado pela TV e pelo controle remoto para enviar e receber sinais. E pode fazer com que seu controle remoto não funcione diretamente se esse feixe não estiver funcionando corretamente.

Uma maneira simples de verificar se o IR do seu controle remoto está funcionando é usar a câmera do seu telefone:

Acesse o aplicativo da câmera do seu telefone. Olhe através da tela do seu controle remoto.

Pressione qualquer botão no controle remoto.

A cada pressionamento de botão de um controle remoto em funcionamento, uma luz vermelha piscará na tela da câmera.

É possível que o controle remoto esteja com defeito ou que as baterias estejam gastas se você não vir uma luz vermelha.

Verifique se o firmware da sua TV está atualizado. Uma versão obsoleta pode fazer com que o dispositivo funcione mal.

E isso pode fazer com que o dispositivo e o controle remoto não funcionem.

Remover obstáculos

Um problema comum é um bloqueio entre o controle remoto e a TV. Controles remotos e TVs, uma vez que utilizam feixes infravermelhos, devem ser capazes de enviar e receber este feixe sem serem impedidos por obstruções.

Uma parede, outros sinais eletrônicos, como Bluetooth, ou objetos grandes, como móveis ou alto-falantes, podem ser obstruções.

Portanto, tente mover o controle remoto da Toshiba Fire TV para um local diferente se notar um bloqueio entre ele e a TV.

Você também pode apontar o controle remoto diretamente para o sensor da TV. Uma simples mudança no assento em que você se senta ou um movimento de móveis decorativos podem resolver o problema.

Você certamente deve entrar em contato com o suporte ao cliente se não conseguir corrigir o problema até agora. Seu caso será analisado por um membro da equipe de suporte.

Palavras finais

Se você tentou todos os métodos acima, mas ainda O controle remoto da Toshiba Fire TV não está funcionando então sua opção final é substituir o controle remoto se você ainda não conseguir consertá-lo. Às vezes é possível que o controle remoto não possa ser reparado. E, você não pode fazer muito sobre isso se for esse o caso.

