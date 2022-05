8 maneiras de diminuir o alto uso da CPU do WindowServer no Mac em 2022

Já descobriu que o processo WindowServer no seu Mac está usando muitos recursos da CPU? Então, qual é o processo e por que ele está usando muitos recursos da CPU no seu Mac e como você pode diminuir o uso da CPU do WindowServer no seu Mac? O processo WindowsServer lida com todos os recursos visuais do seu dispositivo Mac, como a barra de menus, a barra de encaixe e outros; ele opera entre a interface do usuário e o hardware.

O WindowServer pode consumir recursos de CPU mais altos devido a várias pastas e arquivos em sua área de trabalho, vários monitores conectados, várias janelas abertas e vários motivos. Por causa disso, você pode experimentar um desempenho rebaixado no seu Mac.

Corrigir o alto uso da CPU do WindowServer no Mac 2022

Você pode corrigir facilmente o alto uso de CPU do WindowServer no Macbook Air, Macbook Pro e Macbook M1, e pode fazê-lo seguindo as etapas fornecidas neste artigo.

Remova arquivos e pastas da sua área de trabalho

A primeira coisa que você deve fazer é remover os arquivos e pastas da sua área de trabalho. O que você pode fazer é criar uma pasta em sua área de trabalho e manter todos os arquivos e pastas organizados dentro dela. Isso diminuirá os elementos visuais em sua área de trabalho e provavelmente diminuirá o uso da CPU do WindowServer no seu Mac.

Fechar janelas indesejadas

Se você é alguém que abriu o Windows indesejado em seu Mac, então você precisa saber que esse também pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando alto uso da CPU do WindowServer. Se você tiver várias janelas abertas no seu Mac que não está usando, feche-as. Além disso, você também deve fechar todas as guias indesejadas do navegador, pois isso também pode causar alto uso da CPU do WindowServer.

Reinicie o seu Mac

Se você estiver usando um MacBook, é provável que você não tenha reiniciado seu sistema ou desligado sua máquina por muito tempo. Se você está fazendo isso, então você não está sozinho, porque muitos de nós fazem isso. É essencial reiniciar o seu Mac em pouco tempo, pois isso ajudará a liberar RAM, além de excluir caches e todos os outros arquivos temporários do dispositivo. Além disso, isso também ajudará a diminuir o uso da CPU do WindowServer no seu Mac.

Remover áreas de trabalho adicionais

Caso você tenha vários desktops ativados, mas esteja usando apenas um ou dois deles, tente remover todos os desktops adicionais que não estiver usando. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, você deve tentar iniciar Controle da missão no seu Mac pressionando o botão F5 tecla do seu teclado.

Agora, passe o ponteiro do mouse sobre a área de trabalho que você não está usando no momento e clique no botão X ícone para fechá-lo.

Desativar efeitos de transparência

Outra coisa que você deve tentar fazer é desabilitar o efeito de transparência. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Preferências do Sistema no seu Mac.

No Preferências do Sistema, vá para o Acessibilidade seção.

Aqui, navegue até o Mostrar opção e, em seguida, marque a caixa de seleção para Reduza a transparência.

Desativar espaços para vários monitores

Se você usar vários monitores conectados ao seu Mac, poderá diminuir o uso da CPU do WindowServer desativando os espaços para vários monitores. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Dirigir a Preferências do Sistema e, em seguida, navegue até Controle da missão opção.

Aqui, desmarque a caixa de seleção para Os monitores têm espaços separados.

Uma vez feito isso, reinicie o seu Mac e as alterações serão salvas com sucesso.

Remover aplicativos do Mac

Se você estiver enfrentando esse problema após instalar um aplicativo específico no seu Mac, considere remover os aplicativos que estão causando o problema. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Localizador e procure o aplicativo que você deseja excluir.

Agora, arraste o aplicativo para o Lixo .

Você terá que digitar seu nome de usuário e senha do seu mac e o aplicativo será removido com sucesso do seu Mac.

Você também deve atualizar seu MacOS se enfrentar esse problema. A atualização do seu Mac para a versão mais recente também deve funcionar como uma correção para esse problema. Para atualizar seu Mac, siga as etapas abaixo-

Clique no Menu Maçã e selecione Sobre este mac.

Agora, clique no Atualização de software e baixe e instale todas as atualizações que seu Mac encontrar.

Palavras finais

Como discutimos, o WindowServer pode causar maior uso da CPU devido a elementos visuais extras no seu Mac. Se você está enfrentando esse problema, siga as etapas deste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá diminuir o uso do WindowServer no seu Mac.

