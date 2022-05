A partir de quantos números é possível ganhar na Dupla Sena?

A Dupla Sena é um jogo popular no qual você tem chances em dobro para conquistar um prêmio milionário da loteria. Dessa maneira, é uma das apostas mais populares. Justamente por ter este traço peculiar.

Além disso, a sua popularidade também acontece devido a distribuição de prêmios menores. Ou seja, você não precisa acertar todos os números para ter direito a alguma premiação. Com isso, existe grandes chances também de você conquistar prêmios menores a partir de determinada quantidade de números acertados.

Sendo assim, veja, logo abaixo, a partir de quantos números você já pode conquistar o prêmio da Dupla Sena.

Veja abaixo a partir de quantos números já pode conquistar o prêmio da Dupla Sena

Para que um apostador consiga ganhar um prêmio da Dupla Sena, é muito fácil. Para isso, basta ele comprar um bilhete e começar a concorrer nesse concurso.

A partir do momento que o sorteio acontece, é muito provável que o apostador acerte pelo menos a quantidade mínima da premiação, que são 3 números.

Desse modo, saiba que o prêmio máximo da Dupla Sena vai para quem acertar 6 números. No entanto, como já sabe, a partir de 3 números, tem como ganhar algum valor. Dependendo da quantidade de pessoas que também acertaram os números, também deverá se dividir o prêmio.

A propósito, isso vale para o primeiro ou para o segundo sorteio da Dupla Sena. Dessa forma, os sorteios ocorrem de forma mais justa.

Saiba como é possível fazer as apostas da Dupla Sena

Agora, se você se interessou nesse tipo de jogo e deseja realizar as suas apostas, saiba que é muito simples. Afinal de contas, você já sabe que ele te dará uma dupla possibilidade de ganhar. Dessa maneira, é completamente viciante em jogar.

Portanto, todos os dias que ocorrem os sorteios da Dupla Sena, acontecem dois sorteios ao invés de um. Portanto, isso gera uma dupla chance incrível do jogador ganhar.

Aliás, saiba que na distribuição, o primeiro sorteio dará o maior prêmio da noite. Enquanto, o segundo tem um valor menor. Mas de qualquer maneira, ainda é extremamente vantajoso, concorrer na Dupla Sena.

Realizar as apostas muito simples, tudo o que você precisa fazer, é apenas marcar entre 6 a 15 números em uma cartela dentre 50 opções disponíveis. A aposta mínima é de 6 números, os quais serão sorteados. No entanto, a cada número que você acrescentar, o valor da cartela aumentará também. São no máximo 15 números para apostar.

Existem duas formas para você realizar as suas apostas. Ou seja, você pode jogar tanto de forma presencial como online.

Para realizar a aposta na Dupla Sena presencialmente, é bem simples. Para isso, basta se dirigir a qualquer casa lotérica, próxima ou não da sua localidade. Em seguida, faça a sua aposta e dirija-se ao caixa. Aqui, não há uma taxa mínima. Logo, a aposta mais básica é o bastante para concorrer no concurso vigente.

Enquanto, para realizar o jogo online, é necessário que você entre no site da loteria caixa e busque pela Dupla Sena. Se não tiver computador, basta baixar o aplicativo das Loterias Caixa em seu celular.

De qualquer forma, marque no seu volante com os números que desejar. No entanto, quando fizer as suas apostas online, saiba que a Loterias Caixa cobra uma taxa mínima de 30 reais nos bilhetes. Ademais, há uma taxa máxima de 945 reais por dia. Mas, ressaltando, apenas para quem for apostar virtualmente.

Participar de bolões

Além disso, também existe uma outra forma de você realizar as suas apostas sem precisar gastar muito com os bilhetes. Ou seja, você pode aumentar a quantidade de números para realizar as suas apostas. Assim, ter mais chances de conquistar o grande prêmio.

Portanto, essa dica refere-se a participação dos bolões. Em primeiro lugar, saiba que a Caixa Econômica Federal permite essa modalidade.

Então, para fazer um bolão há duas maneiras: juntar um grupo de pessoas próximas e, até mesmo, colegas de trabalho e assim, fazer a aposta. Além disso, a Caixa Econômica Federal, por meio da loteria, também disponibiliza diversos bolões. Basta solicitar a participação, no momento que concluir a compra do bilhete.

Transmissão e dias do sorteio da Dupla Sena

Para acompanhar os concursos, há duas formas. Você pode acompanhar pela internet, no canal do YouTube, da Loterias Caixa. No entanto, se preferir, ocorre a transmissão do sorteio ao vivo pela emissora RedeTV! Em ambos os canais, o sorteio começa às 20h.

Por fim, os sorteios da Dupla Sena acontecem às terças feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Para participar é necessário realizar as apostas até às 19 h, pois os sorteios começam a acontecer a partir das 20 h.