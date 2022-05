O empreendedor precisa se amparar estrategicamente, considerando a volatilidade do mercado e a inconstância no comportamento de compra do cliente. Sendo assim, é cabível ao empreendedor realizar estudos de mercado e direcionar suas ações, evitando investimentos em processos contraproducentes.

A volatilidade do mercado e o relacionamento com o cliente no empreendedorismo atual

O mercado atual é volátil e a sua volatilidade é resultado de diversas mudanças; bem como, o estudo sobre esses fatores torna possível entender o impacto de fatores externos na lucratividade das empresas de forma ampla. Sendo assim, a volatilidade do mercado compõe o cenário atual, considerando o empreendedorismo e a instabilidade econômica por diversas situações globais.

Estudos mercadológicos

Por isso, é relevante que o entrante no mercado se atualize quanto aos fatores externos para que invista de maneira direcionada no seu negócio, de modo que evite criar processos contraproducentes e/ou obsoletos.

O investimento em fatores tecnológicos deve ser uma das prioridades do empreendedor. Visto que através do correto investimento em tecnologia é possível que uma empresa alcance o seu diferencial de mercado, atendendo o cliente de maneira indireta.

Atendimento ao cliente

Isso porque na era digital o atendimento ao cliente deve ser um conceito empresarial e não somente o contato entre as partes; já que o cliente é atendido através da maneira como ele realiza o processo de compra, na qualidade do produto ou serviço até o momento em que ele precisa de uma atuação pós-venda, como uma troca ou uma devolução, por exemplo.

Portanto, o atendimento ao cliente deve ser um conceito abrangente para uma empresa na era digital; já que muitas mudanças impactam o desejo de compra do cliente e os fatores externos modificam o fluxo de um segmento de atuação.

Sendo assim, o entrante no empreendedorismo eleva as suas chances de sucesso quando direciona estrategicamente a sua entrada no mercado e considera adaptar a sua gestão de acordo com as mudanças oriundas da tecnologia na era das ideias.

Tecnologia

Além disso, o investimento direcionado em tecnologia pode evitar que uma empresa crie ciclos negativos. Visto que é possível obter métricas em tempo real e trabalhar com indicadores customizados, ao passo que a tecnologia permite que a empresa direcione o seu produto e atenda ao cliente de maneira satisfatória.

Portanto, esse direcionamento é primordial para que a fidelização do cliente ocorra, considerando todos os aspectos que impactam o relacionamento da marca com o cliente final no mercado atual.