Acer atualiza seu portfólio de eletrônicos sustentáveis Vero

A Acer anunciou uma série de novos dispositivos Vero, sua linha ecologicamente sustentável. São novos notebooks modelos de notebooks e desktops, além de monitores, projetores e periféricos que utilizam uma porcentagem de PCR (plástico reciclado pós-consumo), OBP (plásticos despejados no oceano) e embalagens recicláveis. Os computadores são fáceis de desmontar, simplificando o processo de reparos ou atualizações e prolongando sua vida útil.

Começando pelo novo Aspire Vero (AV14-51), ele conta com uma tela Full HD de 14 polegadas e vem equipado com os mais recentes processadores Intel Core de 12ª geração. Combinado com placa de vídeo Intel Iris Xe e Wi-Fi 6, foi projetado para tarefas do dia a dia e é complementado por uma ampla seleção de portas, incluindo Thunderbolt 4/USB tipo C e duas portas USB 3.2 Gen1 tipo A, uma das quais pode ser usada para carregar dispositivos móveis mesmo quando o sistema está desligado. Ele está disponível em duas cores, Cobblestone Grey e Mariana Blue.

Já novo Aspire Vero (AV15-52) conta com uma tela Full HD um pouco maior, de 15 polegadas, e, tal como o AV14-51, vem equipado com os novos processadores Intel Core de 12ª geração. Suportado por duas portas USB 3.2 tipo A Gen1 e uma porta Thunderbolt 4/USB tipo C, oferece conectividade rápida e é capaz de carregar dispositivos móveis enquanto o notebook está desligado. Está disponível em Starry Black, bem como no tradicional Cobblestone Grey. Uma câmera Full HD oferece suporte a videoconferências de alta qualidade para conexão e colaboração.

Projetado em conjunto com a Intel, os dispositivos atenderão aos requisitos de um notebook Intel Evo por meio das especificações de hardware da Intel e metas-chave de experiência para capacidade de resposta, despertar instantâneo, duração da bateria, carga rápida e colaboração inteligente, segundo a Acer.

Acer Veriton Vero All-In-One

O desktop all-in-one Veriton Vero (VVZ4694G) foi desenvolvido para empresas ecologicamente corretas, incluindo usuários que trabalham em casa, que buscam uma computação poderosa em um design que economiza espaço. Ele possui uma tela IPS Full HD de 24 polegadas para suportar amplos ângulos de visão.

Por se tratar de uma opção corporativa, este computador conta com potência suficiente para suportar os mais recentes aplicativos de entretenimento e produtividade nos próximos anos. O Veriton Vero vem equipado com os mais recentes processadores Intel Core i9 de 12ª geração, placas de vídeo separadas Nvidia GeForce MX550 e memória DDR4 de 3200 MHz de canal duplo de até 64 GB. O Wi-Fi 6E oferece uma conexão confiável para comunicações ininterruptas e as portas USB 3.2 Gen 2×2 tipo C oferecem suporte a transferências de dados de alta velocidade de 20 Gbps para downloads rápidos.

Dois SSDs M.2 oferecem suporte a armazenamento de até 2 TB. O BlueLightShield oferece três opções de nível de filtro de luz azul com a maior redução de até 30% das emissões de luz azul para ajudar a proteger os olhos.

O Veriton Vero AIO é composto por 30% de material reciclado pós-consumo e vem com teclado e mouse também feitos de material PCR. A embalagem é 100% reciclável e, para prolongar o ciclo de vida, a tampa traseira sem parafusos pode ser facilmente removida para atualizações ou reparos.

Mais dispositivos ecológicos

A Acer ainda apresentou dois novos monitores Vero IPS, o Acer CB273 FHD de 27 polegadas e o Acer B247Y G FHD de 23,8 polegadas, apresentam um design ecológico composto por 85% de plástico PCR e 5% de plástico despejado no oceano (OBP). Com classificação Delta E<1, o Acer CB273 oferece cores ricas e precisas. O painel com certificação TÜV Rheinland Eyesafe reduz a luz azul de alta energia para proteger os olhos, mantendo a integridade das cores da tela.

A linha Vero de periféricos inclui mouse e teclado projetados para reduzir o desperdício e as emissões de carbono, bem como o ruído. As tampas superiores de ambos os periféricos são feitas de 65% de plástico PCR e a tampa inferior de 30% de OBP. Um longo ciclo de vida é fundamental para minimizar o desperdício. Tanto o mouse quanto o teclado foram projetados para durabilidade, com o mouse tendo uma duração de bateria de 18 meses e o teclado Vero, uma longa vida útil de 5 milhões de cliques.

Por fim, ainda há o projetor com baixo consumo de energia e baixo impacto ambiental, o Acer Vero PD2325W. Ele usa 50% de plástico PCR no chassi e 85% de embalagem de papel reciclado para reduzir o desperdício. Sua fonte de luz LED oferece uma longa vida útil de até 30 mil horas.

Entre suas características, está a alta taxa de contraste de 2.000.000:1, 2.200 lumens e resolução WXGA (1280 x 800). Ele também oferece suporte a uma ampla gama de cores REC 709 estendida de 125%, que é 1,5 a 2 vezes maior do que a fornecida pelos projetores tradicionais com uso de lâmpadas. O Acer Vero PD2325W possui um alto-falante de 5 W integrado para exibir vídeos, músicas e filmes sem precisar conectar um alto-falante separado.