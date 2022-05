Acusada de aplicar golpe na venda de casas é presa em Maceió

A suspeita fazia os anúncios por meio de site de vendas na internet e chegava a vender o mesmo imóvel para até quatro pessoas

O sonho da casa própria virou pesadelo para ao menos 40 famílias que caíram no golpe aplicado por uma mulher, identificada apenas como A.K. Ela é acusada de vender o mesmo imóvel, no bairro Ponta Grossa, parte baixa de Maceió, para mais de uma pessoa. Ela foi presa em flagrante nesta quinta-feira, 5, enquanto negociava com mais um comprador.

De acordo com informações da Polícia Civil, tudo começou em 2016, quando o pai da suspeita morreu e deixou 52 imóveis de herança para a filha. De lá para cá, segundo o delegado responsável pelo caso, Nivaldo Aleixo, ela lesou diversos compradores vendendo as casas com preços abaixo do mercado.

“Ela vendia a mesma casa para duas, três, até quatro pessoas e dava ao comprador apenas um recibo de compra e venda. A pessoa pagava a quantia pedida e quando ia até o imóvel, o mesmo já estava ocupado por outro comprador”, detalhou o delegado.

Ao todo, há oito inquéritos abertos contra a mulher e o crime já estava sendo investigado. O delegado explicou que a Polícia a intimava, mas ela não comparecia e não era localizada, até que na tarde de hoje uma mulher chegou na delegacia dizendo que havia desconfiado do valor de uma casa anunciada em um site de vendas da internet, mas que o marido estava convencido a comprá-la e estava negociando com a proprietária naquele momento.

“Ela disse que o marido dela estava negociando naquele momento com a dona da casa na Praça Santa Tereza. Nós desconfiamos, pelas características apresentadas, que poderia tratar-se da mesma pessoa que estávamos investigando, daí fomos até o local confirmamos que era mesmo ela e efetuamos a prisão em flagrante”, afirmou.

A acusada prestou depoimento e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, no Farol. Amanhã será realizada audiência de custódia e o juíz decidirá a pena a ser aplicada.