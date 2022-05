Acusado de assalto é espancado e atropelado no agreste; vídeo

Um jovem acusado de cometer assaltos foi detido por populares, agredido e atropelado na manhã desta terça (10) na localidade conhecida como Povoado Limoeirinho, zona rural de São Sebastião, agreste do Estado. De acordo com informações repassadas por testemunhas, uma dupla de criminosos teria roubados dois depósitos instalados no local e roubado o celular…

De acordo com informações repassadas por testemunhas, uma dupla de criminosos teria roubados dois depósitos instalados no local e roubado o celular de um homem, que reagiu jogando o veículo contra os suspeitos.

Populares perseguiram a dupla e um deles foi detido e espancado. O segundo suspeito conseguiu fugir entrando em um canavial. Militares do 3º BPM foram ao local para atender a ocorrência.

A PM não confirmou se o material roubado foi recuperado. O suspeito deverá ser encaminhado para uma unidade de saúde para receber atendimento hospitalar.