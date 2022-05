Acusado de assassinar ex vai a Júri Popular nesta terça-feira

Após treze anos, o réu – Kléber Oliveira de Souza – acusado de assassinar a tiros a ex-companheira, vai a Júri Popular. O julgamento acontece a partir das 9h desta terça-feira, 24, no Plenário do Fórum de Palmeira dos Índios. Consta nos autos que o crime aconteceu por volta das 5h30 do dia 20 de…

Após treze anos, o réu – Kléber Oliveira de Souza – acusado de assassinar a tiros a ex-companheira, vai a Júri Popular. O julgamento acontece a partir das 9h desta terça-feira, 24, no Plenário do Fórum de Palmeira dos Índios.

Consta nos autos que o crime aconteceu por volta das 5h30 do dia 20 de abril de 2009 quando a funcionária de um laboratório de análises, Josivânia de Araújo Vieira de Macena, chegava em casa na Avenida Rotary, Palmeira dos Índios, para trocar de roupa para seguir para o trabalho. A vítima teria sido surpreendida pelo acusado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo e fugiu na sequência.

Segundo o inquérito policial, Josivânia viveu com o acusado por aproximadamente dois anos. Contudo, por conta das constantes agressões e discussões com o companheiro, ela resolveu sair de casa alguns dias antes do crime e estava morando com os pais. No momento em que chegava em casa, a vítima foi assassinada.

O acusado só foi preso oito anos após o crime na cidade de Junco, no estado do Maranhão, mas hoje encontra-se em liberdade.

O advogado de acusação, Alann Delon, contou a uma rádio local que o réu continua morando na cidade de Junco e por conta disto, ele participará por meio de videoconferência. “O direito assiste e ele pode ficar calado, mas acredito que ele irá responder tudo. Se até agora ele respondeu todos interrogatórios, acredito com no julgamento ele não irá se abster”, disse o advogado durante entrevista à Rádio Viva FM 92,5.

