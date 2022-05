O evento “AdaptaBrasil MCTI” é uma ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, sendo um lançamento de informações sobre possível risco climático para portos, de acordo com informações do próprio Ministério, através de divulgação realizada na data desta publicação, 18 de maio de 2022.

AdaptaBrasil MCTI: evento informativo sobre risco climático para portos

Conforme divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o evento será na próxima terça-feira (24) em Brasília (DF) com transmissão ao vivo pelo canal do ministério no YouTube, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) apresenta nesta terça-feira (24), às 10h, o módulo com índices de risco climático para o setor portuário brasileiro da plataforma AdaptaBrasil MCTI.

Evento híbrido

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o evento será realizado em modo híbrido: presencial no Auditório Renato Archer, no térreo do Bloco E, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), e com transmissão ao vivo.

Conforme definição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a plataforma AdaptaBrasil MCTI é um sistema de informações sobre riscos das mudanças climáticas no Brasil e oferece subsídios para a tomada de decisão no planejamento de ações de adaptação.

Consulta online e gratuita

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destaca que estão disponíveis para consulta online gratuita e download, para todos os 5.570 municípios brasileiros as análises de risco atual e esperado, tendo em vista cenários de mudanças climáticas. Já estão disponíveis informações sobre doenças, como malária, recursos hídricos, segurança alimentar e segurança energética.

Parcerias

As informações sobre o setor portuário disponibilizadas na AdaptaBrasil MCTI são resultado de cooperação entre diversas instituições e especialistas e representam um desdobramento do estudo “Impactos e Riscos da Mudança do Clima no Portos Públicos Costeiros Brasileiros”, liderado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) em parceria com a Agência de Cooperação Alemã (GIZ), informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os resultados estão acessíveis ao público de uma maneira interativa, permitindo análises exploratórias e subsidiando tomadas de decisão em função dos riscos climáticos atuais e projetados em cada um dos 21 portos considerados, de acordo com a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Informações oficiais

Evento: Lançamento do Setor Portos da plataforma AdaptaBrasil MCTI

Data: 24 de maio.

Horário: 10h às 11h.

Local: Auditório do MCTI (térreo)

Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=nRevtT36g10

Para obter mais informações, acesse o site oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).