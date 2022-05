Adolescente é abordado e baleado em via pública

Um adolescente de 16 anos foi baleado, na noite dessa quarta-feira (11), no município de Matriz de Camaragibe, na região Norte de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no conjunto Cícero Cacalvante. Testemunhas revelaram que um suspeito se aproximou do adolescente e efetuou diversos disparos de arma de fogo. A PM…

Um adolescente de 16 anos foi baleado, na noite dessa quarta-feira (11), no município de Matriz de Camaragibe, na região Norte de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no conjunto Cícero Cacalvante. Testemunhas revelaram que um suspeito se aproximou do adolescente e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A PM informou que a vítima foi atingida por três tiros, sendo ferido no pescoço, na perna e no abdômen. O caso causou tumulto na região, pois havia muita gente na rua no momento dos disparos.

O adolescente foi levado ao Hospital Municipal Luiz Arruda, no centro da cidade. A vítima foi levada ao Hospital Regional do Norte (HRN), no município de Porto Calvo, onde passou por procedimento cirúrgico.