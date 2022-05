Adolescente é agredido por criminoso após roubo de celular; Veja vídeos

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam de uma família e, em seguida, agridem e roubam o aparelho celular de um adolescente, na madrugada deste domingo, 29, no bairro Cacimbas, em Arapiraca, agreste alagoano. Nas imagens é possível observar que a mulher segue caminhando pela lateral da…

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam de uma família e, em seguida, agridem e roubam o aparelho celular de um adolescente, na madrugada deste domingo, 29, no bairro Cacimbas, em Arapiraca, agreste alagoano.

Nas imagens é possível observar que a mulher segue caminhando pela lateral da via, segurando uma criança pelo braço, enquanto o adolescente caminha ao lado dela, mais perto da calçada. Os dois criminosos se aproximam e param a motocicleta. Eles parecem cumprimentar a mulher e a criança e um deles parte para cima do rapaz, pedem o celular e o agridem com tapas e empurrões.

Após as agressões, o indivíduo sobe novamente na moto e os criminosos vão embora. Atordoadas, as vítimas deixam o local, retornando para o sentido contrário ao qual estavam seguindo.

Ainda não se tem informações sobre os autores do assalto. A ocorrência não foi registrada no Sistema de Gestão Operacional Unificado da Polícia Militar.