Adolescente morre afogado em açude na parte alta de Maceió

Mergulhadores dos Bombeiros realizaram buscas e conseguiram encontrar o corpo do menor

Um adolescente morreu na tarde desta quarta-feira, 25, após mergulhar em um açude no conjunto residencial Maceió 1, no Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. Bombeiros foram acionados e localizaram o corpo do menor após horas de buscas.

Segundo dados da corporação era quase 13h da tarde quando o chamado chegou à Central, com a informação de que uma criança de 10 anos, que estaria tomando banho no local, mergulhou e não mais retornou à superfície.

Nove militares de duas equipes foram enviadas e após trabalho dos mergulhadores o corpo foi achado e confirmado que na verdade se tratava de um adolescente de 14 anos. A identidade dele não foi divulgada.

Polícia Militar está no local aguardando a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).