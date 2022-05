Agricultores de Penedo doam alimentos para desabrigados pelas chuvas

Secom PMP

A população de Penedo está sendo solidária às vítimas das fortes chuvas que desabrigaram e desalojaram dezenas de famílias.

O apoio que vem do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada também chega da zona rural penedense.

Com apoio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), agricultores doaram alimentos para as pessoas prejudicadas pelo volume bem acima da média de chuvas.

A articulação entre a Semada e os produtores rurais das comunidades Sítio Nazário, Arizona, Murici, Marcação, Tabuleiro dos Negros, Cerquinha das Laranjas, Ponta da Ilha e Ponta Morfina levou bolos, frutas, verduras, legumes, macaxeira e inhame até a cozinha das escolas onde os desabrigados estão sendo assistidos.

Além de contar com apoio da Prefeitura de Penedo para transportar os alimentos do meio rural até a cidade, parte do que seria comercializado na Feira da Agricultura Familiar, a solidariedade do homem e da mulher do campo também ocorre por iniciativa própria, mais uma prova do sentimento de união que mobiliza toda a população de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Débora Alves/Assessoria Semada