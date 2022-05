Agricultura familiar de Penedo ganha equipamento de apoio ao trabalho

Caminhão novo para transporte dos alimentos produzidos por agricultores penedenses

O trabalho das famílias que produzem alimentos na zona rural de Penedo ganhou novo equipamento: um caminhão com capacidade de carga até 7 toneladas do Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) do governo federal.

O veículo viabilizado pelo Governo de Alagoas por meio da Secretaria de Estado de Agricultura foi entregue ao Vice-Prefeito João Lucas e ao Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima.

Os representantes do governo Ronaldo Lopes receberam o caminhão durante solenidade realizada nessa quinta-feira, 11, no povoado Imbira, zona rural de Penedo.

Durante a mesma solenidade, agricultores foram beneficiados com sementes de feijão e de milho do programa Planta Alagoas e com kits de irrigação.

João Lucas e Messias Filó representaram o Prefeito Ronaldo Lopes e destacaram os avanços para a agricultura familiar em Penedo com a gestão Crescendo Com Seu Povo, apoio ao homem e a mulher do campo contemplados com mais um investimento.

