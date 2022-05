Ajuda de login por e-mail da AT&T 2022

Verifique sua conectividade com a Internet. Se a rede à qual você está conectado for instável ou lenta, é provável que você enfrente o problema. Verifique se a rede à qual você está conectado é estável. Caso contrário, corrija o problema com a rede ou conecte-se a outra rede.

Desative o firewall ou o antivírus que você usa. As configurações de proteção de firewall e antivírus também podem causar problemas com o login.

Certifique-se de que as credenciais da fala que você inseriu estejam corretas. Se as credenciais estiverem incorretas, você também poderá enfrentar o problema. Se você esqueceu as credenciais da sua conta, pode redefinir as credenciais seguindo as etapas mencionadas acima neste artigo.