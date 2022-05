Alagoano é preso no interior de SE após forjar suicídio de esposa

Pai do acusado também foi detido após descoberta de mandado em aberto por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil de Alagoas concluiu mais um inquérito policial nessa quarta-feira (25), o que resultou na prisão de dois suspeitos de feminicídio. Pai e filho foram localizados no município de Estância, no interior de Sergipe.

A delegada Teila Rocha explicou em vídeo que o caso foi investigado quando estava na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da capital alagoana e as prisões efetuadas em parceria entre as Polícias Civis de Alagoas e de Sergipe.

Segundo a delegada um homem de 29 anos, que não teve a identidade divulgada, relatou que sua esposa havia tirado a própria vida utilizando uma faca. Contudo, a investigação da 2ª DDM descobriu que na verdade foi ele quem assassinou a companheira, de 36 anos e um mandado de prisão foi expedido pela Justiça.

A delegada disse ainda que durante a investigação foi realizada a exumação do corpo da mulher, feita pelo Instituto Médico Legal de Maceió, tendo o perito constatado a suspeita da Polícia Civil quanto ao fato da mulher ter sido assassinada.

Ao descobrir o paradeiro do autor do crime, a Polícia Civil ainda prendeu o pai dele, pois durante a investigação foi descoberto que o genitor do acusado também possuía mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio contra a companheira.

Ambos serão transferidos para Maceió, onde ficaram à disposição da Justiça.