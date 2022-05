Allied anuncia 16 vagas de emprego pelo país

A Allied, distribuidora de produtos de tecnologia, anuncia 16 vagas de emprego em cidades brasileiras. As oportunidades são destinadas a candidatos que se identificam com o perfil da companhia e tenham todos os requisitos da função pretendida. Veja os cargos e mais informações sobre o processo de contratação.

Allied abre novas oportunidades de trabalho

Referência em vendas de tecnologia dentro de players de grande porte no setor varejista, a empresa Allied é uma referência no seu segmento de atuação, considerada por duas vezes consecutivas uma companhia Top Employer. Em busca de novos profissionais, a empresa está oferecendo vagas de trabalho em cidades brasileiras.

Segundo informações retiradas do site VAGAS, veja os cargos disponíveis para inscrição:

Coordenador Comercial Online – São Paulo;

Analista Temporario de Relações com Investidores – São Paulo;

Analista Fiscal nível Pleno – São Paulo;

Auxiliar de Pós venda cargo Temporário – Rio de Janeiro;

Gerente de Compras Produtos – São Paulo;

Analista de CRM nível Sênior – São Paulo;

Analista de Ti nível Júnior Redes – Rio de Janeiro;

Analista de Televendas nível Júnior – São Paulo.

Além de remunerações compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano médico e odontológico, home office, programa de treinamentos, plano de carreira, auxílio creche, previdência privada, auxílio funeral, programa de remuneração variável e seguro de vida.

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas na empresa Allied, será necessário que o profissional resida em cidades onde a companhia possui vagas em aberto, e atenda todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

