Allis abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Allis, maior empresa de soluções em trade no Brasil, abre novas posições de trabalho em todo o Brasil. Para se inscrever será necessário atender todos os requisitos mínimos da função. Veja mais informações e todos os cargos disponíveis para candidatura.

Allis anuncia oportunidades de trabalho em todo o país

A empresa Allis, referência em formação de equipe Field Marketing, está buscando novos colaboradores para diferentes áreas de atuação e em várias cidades dentro do território nacional. Para se candidatar é necessário se encaixar no perfil da companhia e atender as exigências da função.

Confira as oportunidades disponíveis para candidatura:

Separador Dark Store – Itaquera;

Promotor de Vendas – Lapa;

Auxiliar de Estoque – Contagem;

Promotor Júnior – Vitória da Conquista;

Representante de Envio – Cajamar;

Analista de Crédito e Cobrança – São Paulo;

Demonstrador Júnior – São Paulo;

Promotor – Arapongas;

Designer de Conteúdo – São Paulo;

Produtor de Moda – São Paulo;

Promotor Júnior – Goianésia;

Separador de Cargas dark Store – Belo Horizonte;

Promotor de Merchandising – João Pessoa;

Líder de Operações dark store – São Paulo;

Supervisores de Merchandising – São Paulo;

Promotor Júnior Ferista – Goiás;

Promotor de Rota – Maringá;

Analista de Trade Marketing – São Paulo;

Conferente – São Paulo.

É importante ressaltar que as oportunidades estão disponíveis em várias cidades e em diferentes empresas espalhadas pelo Brasil. Os candidatos devem ler atentamente todas as informações do cargo que pretende ocupar, antes de finalizar a inscrição.

Como realizar a inscrição

Para participar do processo seletivo da empresa Allis, os interessados devem atentar-se às exigências da área que pretendem exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todas as exigências. Para se candidatar basta acessar a página de inscrição.

