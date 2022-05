Amanhã, dia 18 de maio, tem sorteio da Mega-Sena valendo R$ 45 milhões

Se o seu maior sonho é ganhar uma bolada de dinheiro da Mega-Sena, essa é a sua maior chance. Agora que o sorteio da loteria mais famosa acumulou em 45 milhões de reais, você tem chance de conquistar essa bolada. Para isso, faça a sua aposta até uma hora antes do sorteio, ou seja, às 19h.

Portanto, confira tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena. Além disso, entenda como apostar. E assim, quem sabe, realizar o sonho de se tornar um milionário da noite para o dia.

Entenda um pouco mais sobre a Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior modalidade das loterias brasileiras, sendo a campeã disparada entre as outras na concorrência de apostas por todo o território nacional.

Aliás, a sua popularidade é dada justamente pela quantidade de prêmios em espécie para os seus apostadores fieis. Sendo assim, essa é a aposta que mais paga o prêmio máximo para os apostadores. Mas, em compensação é muito difícil ganhar um prêmio secundário, pois ela está em constante acúmulo dos prêmios máximos.

Além disso, conta com outras subdivisões, como a mais popular, a Mega da virada. Ademais, também faz outros concursos lotéricos especiais de acordo com datas comemorativas ou épocas específicas do ano, como verão e Carnaval.

Essas modalidades do concurso são possíveis por causa da arrecadação do governo e graças ao acúmulo de prêmios lotéricos ao longo do ano anterior.

Portanto, sempre que sai um sorteio e ninguém conquista o prêmio máximo, o valor acumula para um próximo sorteio. Exceto, quando há anúncios de que não terá acúmulo do dinheiro.

Quais dias acontece o sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios desse concurso lotérico bem popular acontecem 2 vezes na semana, sempre às quartas e aos sábados. Logo, isso significa que você tem 2 chances semanais de faturar milhões de reais. Essa é uma grande vantagem, não acha?

Você pode acompanhar o sorteio do concurso todas as quartas e sábados, a partir das 8 da noite, pela RedeTV, ou por canais virtuais. Geralmente, outro método para acompanhar ao vivo, a transmissão é ver pelo YouTube. Para isso, basta apenas entrar no canal das loterias caixa e ver o serviço de transmissão ao vivo.

Resultado do concurso 2481

No dia 14 de maio, sábado, foi feito o concurso 2481 da Mega-Sena, que obteve um resultado inesperado. Pois, o prêmio acumulou para um próximo sorteio, que irá acontecer nessa quarta, no valor de R$ 45 milhões.

Os números sorteados foram:

01-08-21-27-36-37

Como jogar e apostar na Mega-Sena?

Apostar na Mega-Sena é bem simples e você pode realizar como e quando quiser. Para isso basta comprar o bilhete. A propósito, você pode obter em uma casa lotérica, ou se preferir, pode realizar na internet, diretamente no site ou no aplicativo.

Em primeiro lugar, o jogo consiste em marcar 6 números em um volante, dentre 60 opções disponíveis, enumeradas de 1 a 60, sequencialmente.

Aliás, você pode marcar ainda mais números para ter mais chances de ganhar, porém, o valor do bilhete que é de R$ 4,50 na aposta mínima pode subir, chegando na casa das dezenas de milhares de reais. Porém, caso ganhe, isso não será nada em comparação ao prêmio.

Portanto, uma dica para não passar por esse sufoco de gastar muito com um bilhete de loteria, é participar de bolões. Não se preocupe quanto a isso, pois eles são completamente reconhecidos por lei. Então, você pode realizar sem medo algum.

Para isso, junte um grupo grande de amigos ou pode até ser seus familiares para participar do bolão. Contudo, caso não conheça pessoas interessadas em participar, pode recorrer a bolões organizados pela própria loteria caixa. Ou buscar em grupos e comunidades de redes sociais, que também é muito válido.

Dessa forma tudo o que você precisa fazer é se unir ao grupo. Em seguida, cada um pagará o bilhete para, então participarem do sorteio. As chances multiplicam quando mais pessoas participam. Porém, o prêmio será repartido igualmente.

Conseguiu faturar o prêmio do sorteio da Mega-Sena? Veja como resgatar

Agora que está com o prêmio em mãos o que fazer? Cumpra o prazo de 90 dias para o resgate do seu prêmio da Mega-Sena!

As lotéricas dão um prazo largo para o resgate do prêmio, então não terá motivos para atrasar ou deixar para o último dia. Portanto, junte seus documentos de identificação e o comprovante de pagamento do bilhete. Até 1900 reais, você pode resgatar seu prêmio em qualquer casa lotérica.

No entanto, caso tenha sido o prêmio máximo, o resgate deve ser feito diretamente nas agências bancárias da caixa.