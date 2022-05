Anvisa libera retorno de serviços a bordo de voos domésticos

A partir deste domingo (22) estará liberado o retorno do serviço de alimentação em voos domésticos. A possibilidade veio através da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As companhias Gol e Azul já informaram que retomarão o serviço no domingo, enquanto a Latam voltará a oferecê-lo no dia 1º de junho. Segundo a Gol, no domingo, o atendimento ficará disponível em voos com origem nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

Já a partir do dia 1º de junho, o serviço estará disponível em voos que saem de Brasília e Rio de Janeiro. A operação só estará disponível em todos os voos domésticos da empresa a partir de 16 de junho.

Enquanto isso, a Azul anunciou que o atendimento de bordo será retomado no domingo e seguirá sem custo adicional. As atividades infantis também retornarão, assim como a possibilidade do uso de chuveiros na área internacional do aeroporto de Viracopos.

Por fim, a Latam informou que voltará a oferecer o seu serviço tradicional, disponibilizando snacks e bebidas gratuitamente em voos domésticos a partir de 1º de junho. Segundo a empresa, a estimativa é que em cada dia deste mês cerca de 542 voos domésticos sejam operados.

Obrigatoriedade do uso de máscaras

Embora os serviços de alimentação tenham sido liberados nos voos domésticos pela Anvisa, o uso da máscara ainda não foi descartado, seguindo as regras de restrição nos aviões e nos aeroportos.

Além disso, enquanto liberava o atendimento, a Anvisa orientou que o procedimento fosse realizado da maneira mais breve possível, para não prejudicar o significado da utilização das máscaras.

“Recomenda, também, que todos os resíduos sólidos gerados pelo serviço de bordo sejam recolhidos o mais breve possível, sendo que especial atenção deve ser dada aos objetos que possam ter tido contato direto ou indireto com a boca do viajante, como copos, pratos, garfos e outros”, disse à Agência, em nota.