Apoio de JHC a Rodrigo Cunha rende vaga no Senado para a mãe

Cunha é pré-candidato pelo União Brasil para o Governo de Alagoas

O apoio do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, à candidatura de Rodrigo Cunha nas eleições de 2018, acabou rendendo uma vaga no Senado Federal para a família Caldas. Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas (PSB-AL), mãe de JHC, assumiu, nesta terça-feira, 24, a vaga de senadora deixada por Cunha.

Com pouca visibilidade no cenário nacional, Rodrigo Cunha se afasta do cargo para concorrer pelo União Brasil ao Governo de Alagoas. Ele ficará afastado do exercício do mandato pelos próximos quatro meses. A data de retorno prevista é de 22 de setembro, quando se inicia o recesso branco.

O irmão de JHC, o João Antônio Caldas – que adota a sigla JAC – também saírá candidato e tentará uma cadeira como deputado estadual. Já João Caldas, que também adotou uma sigla – JA, sairá candidato a deputado federal.