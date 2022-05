Os pulgões são pragas que afetam significativamente o desenvolvimento das plantas, além de serem também vetores de viroses. Por isso, neste post, aprenda como fazer para eliminar pulgão de suas plantas.

Existem algumas práticas que eliminam esses seres tão inconvenientes de suas plantas, permitindo que elas se desenvolvam bem. Então, todas elas serão apresentadas aqui. Portanto, fique atento a todos os detalhes e tenha plantas lindas e saudáveis.

O pulgão leva prejuízos à planta uma vez que ele suga grande quantidade de seiva e retarda seu desenvolvimento. Além disso, ao sugar a seiva, as folhas da planta perdem o brilho e a cor natural, ficando amareladas e sem vida.

Portanto, diagnosticar o pulgão precocemente é a melhor estratégia para iniciar o tratamento e assim, evitar danos maiores.

Como fazer para eliminar pulgão de suas plantas?

Em primeiro lugar, é importante estar atento às ações preventivas para eliminação dessa praga. Acabar com as daninhas e fazer uso de armadilhas atrativas, por exemplo, são medidas de prevenção bastante eficazes.

Mas não se esqueça que a melhor alternativa para controlar pragas sem prejudicar suas plantas é por meio do controle biológico. Assim, o equilíbrio biológico é favorecido e os inimigos naturais das pragas auxiliam no processo.

Como eliminar pulgão de suas plantas?

Existem diversos tipos de pulgões na natureza, mas isso não é um problema. Pois há também inúmeros métodos que proporcionam seu controle. Você pode encontrar, por exemplo, o pulgão-dos-cereais, pulgão-da-folha, pulgão-da-aveia, pulgão-do-milho, enfim, pragas não faltam para prejudicar suas plantas.

Mas não se preocupe. Pois, abaixo você verá alguns métodos de controle que são muito eficientes quando o assunto é eliminar pulgão de suas plantas.

Eliminar pulgão pelo controle biológico

O controle biológico corresponde a um fenômeno natural que ocorre entre os seres vivos. Em resumo, ele propicia o equilíbrio e manutenção do ciclo de vida entre as diversas espécies na natureza. Sendo assim, as joaninhas, por exemplo, são predadoras naturais do pulgão.

Logo, se você vir uma joaninha em sua planta, não se assuste. Portanto, deixe que ela fique lá cumprindo seu papel, pois é muito benéfico. Dessa forma, é por esse motivo que a utilização de produtos químicos pode ser prejudicial no controle de pragas. Pois, ela elimina os predadores naturais e desfavorece o controle biológico.

Caldas naturais

Então, outra saída para eliminar pulgão da sua planta é a utilização de caldas naturais. Elas podem ser feitas à base de fumo, cinzas de madeira, calda de sabão, dentre outros produtos.

Eliminação manual

Os pulgões, assim como as cochonilhas, podem ser eliminados de sua planta por meio do controle mecânico. Esse controle se baseia na utilização de misturas, como: água e álcool ou vinagre.

Então, é só embeber essa mistura em um chumaço de algodão. Em seguida, passar nas folhas da planta a fim de remover todas as pragas. Essa medida pode ser feita pelo menos uma vez por semana.

Inseticidas

Nessa opção é realizado o controle químico das pragas. Aqui, é possível fazer uso de inseticidas. Aliás, é fácil de encontrar diversos tipos em lojas do ramo. Por exemplo, existem os de ação instantânea, alguns mais baratos, outros mais caros.

Na verdade, eles são os mais populares, pois a sua aplicação é fácil de fazer. Porém, é preciso ficar atento à composição desse produto. Uma vez que ele pode ser agressivo ao ambiente e até mesmo à sua planta, caso não seja ideal para ela.

Por isso, no momento de adquirir seu inseticida consulte o vendedor. Além disso, observe se ele é específico para predadores e parasitas.

Receitas caseiras

As receitas caseiras também são muito úteis no combate a pragas, como o pulgão. Um dos ingredientes que é muito útil é o alho.

Você pode, por exemplo, enterrar um grande dente de alho no substrato em que essa planta está enterrada. Mas, além disso, pode preparar uma espécie de chá de alho e borrifar em suas plantas.

Para isso, basta ferver uma mistura de água e dentes de alho. Pois, se você não tolera o cheiro de alho forte, saiba que o pulgão ainda menos: eles detestam!

Portanto, se quiser deixar essa mistura ainda mais potente, acrescente cebola. Certamente, essas pragas não atormentarão mais suas plantinhas depois dessa.

Esperamos que as dicas tenham te ajudado a cuidar melhor de suas plantas. Portanto, compartilhe-as com sua família e amigos para que eles também tenham plantas saudáveis.