Arezzo tem vagas de emprego pelo país; veja regiões

A Arezzo, mais uma grande líder em lojas de departamento, apresenta novas vagas de emprego pelo país. A empresa está à procura de profissionais que atendam aos requisitos da vaga. Para fazer a inscrição, é necessário analisar os dados sobre as oportunidades, a seguir.

Arezzo anuncia oportunidades de emprego

Empresa quinquenária e com uma grande trajetória no ramo roupas, calçados e lojas de departamento, a Arezzo possui um enorme portfólio com marcas dos mais diversos tipos para atender toda e qualquer demográfica pelo Brasil.

Acerca das vagas, a empresa oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino médio a formação técnica e superior nos campos do Direito, Administração, Vendas e áreas afins, além da experiência no ramo ser um diferencial.

Segue a lista com as oportunidades de emprego e sua localização:

Acabador de Calçados (RS);

Advogado Trabalhista (RS);

Vendedor (Campinas – SP);

Copeira (SP);

Analista Comercial de Resultado (SP);

Analista Comercial (RS);

Analista Contábil (RS);

Analista de Conteúdo e Influenciadora (SP);

Analista de Crédito (RS);

Analista de CRM Sênior (RS);

Analista de Custos (RS);

Analista de Dados (RS);

Analista de Desenvolvimento (RS);

Assistente Administrativo PCD (RS, SP);

Assistente Backoffice Comercial (RS);

Entre outras.

Como se inscrever

Para a inscrição em uma das vagas oferecidas pela Arezzo, os candidatos devem realizar a sua inscrição no link de participação.

