Arquitetura Barroca: resumo para o ENEM   

Arquitetura Barroca: aquilo que você deve saber

O termo “arquitetura barroca” é usado para definir um estilo arquitetônico que passou a ser utilizado na Europa a partir do século XVI.

O tema é abordado com frequência por questões de história e história da arte dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a arquitetura barroca. Confira!

Arquitetura Barroca: introdução

O barroco teve início no século XVI e foi utilizado em diversas produções artísticas até meados do século XVIII. A arquitetura barroca, um de seus campos de atuação, foi uma das formas de manifestação da Contrarreforma religiosa, que era predominante no contexto da época.

A arquitetura barroca transformou o cenário urbano da Europa moderna e o seu objetivo principal era levar o observador da obra para dentro da cena demonstrada. Segundo os pesquisadores, a maioria da arte barroca está em igrejas e catedrais para demonstrar a grandeza da arte cristã. Assim, a arquitetura barroca fez parte do movimento de contrarreforma da Igreja na arte.

Arquitetura Barroca: contexto histórico

A arquitetura barroca e o movimento barroco como um todo estão relacionados a um contexto histórico de afirmação da Igreja Católica.

Devemos nos lembrar de que, na época, a Igreja estava tentando consolidar os seus dogmas no continente europeu, como uma resposta às reformas religiosas que estavam se expandindo pela Europa na época. O movimento da Igreja ficaria conhecido como Contrarreforma e as suas diretrizes seriam estabelecidas durante o Concílio de Trento.

Assim, o barroco é desenvolvido nesse contexto conturbado como uma ferramenta para instaurar novas visões sobre a relação entre o homem e a arte.

Arquitetura Barroca: características principais

A arquitetura barroca apresentava como principais características a extravagância, irregularidade, a aproximação do real, o uso de efeitos teatrais, a manipulação da luz, o uso de abóbadas, o uso de contrafortes e o uso de arcos em suas construções.

Arquitetura Barroca: no Brasil

No Brasil, a arquitetura barroca esteve presente no estado de Minas Gerais entre os séculos XVII e XVIII, de forma um pouco tardia em relação ao início do movimento na Europa. Assim como no continente europeu, o planejamento urbano também passou a ser uma questão importante depois que a arte barroca foi desenvolvida na região.

As cidades de Ouro Preto e Mariana tiveram mais influência da religiosidade, uma característica do movimento barroco. As Igrejas de Nossa Senhora do Carmo e de São Francisco de Assis são exemplos da arquitetura barroca de Minas Gerais.