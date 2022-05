As 10 principais maneiras de corrigir o Minecraft Launcher não será carregado em 2022

Minecraft é popular entre todos os grupos e idades. No entanto, os jogadores podem encontrar problemas ao iniciar o jogo. Às vezes, os dispositivos Windows 10 ou Windows 11 não iniciam o iniciador do Minecraft, o que é um grande problema. Então, aqui está como corrigi-lo.

Como corrigir o Minecraft Launcher não carrega

Um serviço em segundo plano pode estar interferindo no inicializador do Minecraft. Portanto, você precisará verificar isso. No entanto, também é possível que o problema não seja causado por um processo em segundo plano, mas pelo próprio iniciador.

Para que possamos entender melhor o problema, vamos dar uma olhada nas possíveis causas dele.

Perfil do iniciador do Minecraft: Acontece que um perfil do iniciador armazenado em seu sistema é a causa mais provável de seu iniciador do Minecraft não abrir. Esses perfis podem ser danificados em determinadas circunstâncias.

E, como resultado, seu iniciador do Minecraft não será iniciado. Isso também pode acontecer quando a seção do banco de dados de autenticação no perfil contém conteúdo incorreto.

E em qualquer caso, remover os perfis pode resolver o problema, pois isso permitirá que eles sejam gerados novamente.

Serviços terceirizados: Um programa de terceiros em seu sistema também pode estar causando o problema. Às vezes, serviços ou processos de terceiros interferem dessa maneira.

O resultado é que ele não pode começar corretamente. Se este for o caso, você deve descobrir o que está causando o problema. Pode ser o seu software antivírus ou qualquer outra coisa.

Já exploramos as causas do problema em questão. Vamos agora discutir as várias soluções que podem ser implementadas para colocar o Minecraft em funcionamento novamente.

Finalize todos os processos do Minecraft em segundo plano

Comece fechando todos os processos do Minecraft atualmente em execução no seu computador para corrigir o problema do Minecraft Launcher Won’t Load.

Você pode não conseguir acessar seu jogo Minecraft se ele estiver travado no fundo do Windows. No entanto, você não precisa se preocupar; temos uma solução fácil que funciona sempre.

Se o Minecraft não puder ser iniciado devido a processos em segundo plano, aqui estão as etapas a seguir:

1. Clique com o botão direito em qualquer espaço na barra de tarefas. Agora, no menu de contexto, escolha Gerenciador de Tarefas.

2. Selecione a guia Processos. E localize qualquer processo do Minecraft na lista ativa. Clique uma vez sobre ele para selecioná-lo.

3. Ao selecionar Minecraft, clique no botão Concluir tarefa. O processo será finalizado. E, se você tiver vários processos do Minecraft em execução, repita essas etapas.

Agora, reinicie o jogo depois de fechar todos os processos do Minecraft.

Execute o Minecraft como administrador

Você deve executar o iniciador do Minecraft como administrador quando ele não iniciar. Dessa forma, ele tentará iniciar como administrador. Portanto, ele não sofrerá interferência de processos em segundo plano.

Usar a opção Executar como administrador geralmente é útil para lidar com vários problemas. O iniciador do Minecraft pode ser executado como administrador clicando com o botão direito do mouse no atalho criado.

Você também pode navegar até a localização do iniciador. Em seguida, clique na opção Executar como administrador no menu suspenso. Os usuários são solicitados a conceder ou negar permissões. Selecione Sim. É isso.

Terminar software incompatível

Antes de iniciar o Minecraft, você deve fechar todos os aplicativos em segundo plano. Na Central de Ajuda do Minecraft, há uma lista de softwares conhecidos por serem incompatíveis com o Minecraft. É recomendável que você desinstale esses programas.

Na lista estão discord, antivírus AVG, BitDefender, etc. Portanto, tente desabilitar seu software antivírus e firewall e feche o Discord. Depois disso, tente executar novamente o Minecraft.

Se ainda não estiver funcionando corretamente, é melhor desativar o software antivírus. Mas lembre-se de que, enquanto seu software antivírus e firewalls estiverem desativados, não clique em links ou sites suspeitos.

Execute uma inicialização limpa

Um serviço ou processo em segundo plano pode interferir no inicializador, fazendo com que ele falhe ao abrir em alguns casos.

Nesse caso, o verdadeiro desafio é determinar o que realmente está causando isso. E depois de identificar o culpado, você pode resolvê-lo.

Mas, como você provavelmente tem muitos aplicativos em seu sistema, é difícil identificar o culpado.

E os programas antivírus de terceiros geralmente são os culpados por esses problemas. Portanto, seria uma ótima ideia tentar desabilitar qualquer antivírus de terceiros que você instalou em seu sistema.

A inicialização limpa pode garantir que um serviço em segundo plano cause o problema de uma inicialização limpa; apenas os serviços necessários são executados em segundo plano para iniciar o sistema operacional.

E, como resultado, os serviços em segundo plano de terceiros não são mais um problema. Obviamente, o problema está sendo causado por um aplicativo instalado em seu computador se o inicializador iniciar normalmente após executar uma inicialização limpa.

Abaixo estão as instruções para executar uma inicialização limpa:

1. Abra o Menu Iniciar primeiro. Em seguida, digite msconfig na caixa de pesquisa. Você verá a configuração do sistema nos resultados. Clique nele para abrir.

2. Alterne para a guia Serviços no Janela de configuração do sistema.

3. No canto inferior direito, você verá uma caixa de seleção que diz Ocultar todos os serviços da Microsoft. Ao marcar esta caixa, todos os serviços essenciais da Microsoft ficarão ocultos.

4. Você pode então desabilitar todos os serviços em segundo plano de terceiros clicando no botão Desabilitar tudo

5. Vá para a guia Inicialização depois de fazer isso. Selecione Abrir Gerenciador de Tarefas.

6. O Gerenciador de Tarefas aparecerá. Selecione um aplicativo. Selecione Desativar e, em seguida, OK. Repita para todos os aplicativos da lista.

7. Feche a janela do Gerenciador de Tarefas depois de desabilitar todos os aplicativos. Em seguida, clique em OK para configurar seu sistema.

Reinicie seu computador agora. Inicie o Minecraft novamente assim que o sistema for inicializado e veja se funciona.

Para manter seu hardware funcionando, você precisa de drivers. Mas, seus aplicativos podem funcionar mal se seus drivers não forem atualizados. Por exemplo, o Minecraft pode não abrir se seus drivers não estiverem atualizados.

Você pode atualizar os drivers da placa gráfica da seguinte maneira:

Opção 1. Atualize o driver do adaptador de vídeo manualmente.

Você pode atualizar sua placa gráfica manualmente. Mas você precisa verificar as configurações da sua placa gráfica primeiro:

Basta pressionar a tecla Windows e R ao mesmo tempo. Tipo “dxdiag” na caixa de pesquisa. Clique OK para prosseguir.

Agora, navegue até a guia Exibir. Anote o modelo e o fabricante da sua placa gráfica em Dispositivo.

Agora, siga os passos abaixo:

1. Navegue até o site do fabricante. Clique no link de download.

2. Você pode usar as ferramentas de pesquisa fornecidas para encontrar o modelo da sua placa gráfica. Baixe o driver mais recente para ele.

3. Clique duas vezes no arquivo baixado e siga as instruções na tela para baixar e instalar o driver mais recente. O dispositivo pode precisar ser reiniciado após a instalação.

Você deve sempre baixar e instalar o driver correto para sua placa gráfica. Se não tiver certeza, pesquise no Google ou entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do fabricante.

Opção 2. Atualizar automaticamente os drivers do adaptador de vídeo

Você também pode atualizar seus drivers automaticamente. Veja como:

1. Pressione Windows + R ao mesmo tempo. Em seguida, digite “devmgmt.msc” sem aspas. Clique em OK para prosseguir. Uma janela do Gerenciador de dispositivos será exibida.

2. Ao clicar no ícone de seta à esquerda, você pode expandir a seção Adaptadores de vídeo. Clique com o botão direito do mouse no driver atual. Em seguida, clique em Atualizar driver.

3. Permita que o Windows 10 atualize automaticamente seu driver clicando em Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado. Agora você pode sair do Gerenciador de dispositivos. Aperte o botão Reiniciar.

Excluir perfis do iniciador

Quando você inicia o Minecraft, o iniciador carrega os perfis que você salvou em seu computador.

Mas, o iniciador pode não iniciar se esse arquivo de perfil estiver corrompido. Como resultado, nesse caso, você deve excluir o perfil do iniciador.

Esses arquivos são gerados automaticamente, portanto, é totalmente seguro fazer isso. No entanto, isso fará com que as configurações do seu iniciador sejam perdidas. Esteja ciente disso.

Siga estas instruções para remover o perfil do iniciador:

1. Para iniciar, pressione Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar.

2. Em seguida, digite %Dados do aplicativo% na caixa de diálogo Executar. Pressione Enter.

3. A janela do Explorador de Arquivos será aberta. Navegue até a pasta .minecraft. Abra a pasta.

4. Remova o arquivo profiles.json do iniciador da pasta .minecraft. Mas, se você não quiser excluir o diretório, também poderá movê-lo para outro local.

Tente abrir o inicializador novamente depois de fazer isso.

Use o modo de compatibilidade

A versão mais recente do Windows 10 funcionará com versões anteriores do Windows. No entanto, alguns podem não iniciar corretamente ou funcionar mal.

Ao usar o modo de compatibilidade, as configurações do Windows podem ser usadas a partir de uma versão anterior do sistema operacional. Isso pode ajudá-lo a resolver o problema de não iniciar o Minecraft.

Siga estas etapas para fazer isso:

1. Abra o Minecraft clicando com o botão direito do mouse. Em seguida, selecione Propriedades.

2. Marque a caixa de seleção Executar este programa em modo de compatibilidade na Aba de compatibilidade.

3. Selecione o sistema operacional no menu suspenso.

4. Clique no botão Aplicar. A seguir, clique em OK.

Inicie o Minecraft. Verifique se está funcionando corretamente.

Desative temporariamente seu antivírus

Outros aplicativos podem ser detectados como falsos positivos pelo seu programa antivírus. Um falso positivo significa que o malware é detectado erroneamente como um programa inocente.

Nesse caso, seu programa antivírus deve ser desativado temporariamente. Execute o Minecraft depois.

1. Selecione um espaço vazio na barra de tarefas clicando com o botão direito. E use o menu de contexto para selecionar Gerenciador de Tarefas.

2. Usando o menu de cabeçalho na parte superior, selecione a guia Inicialização. Na lista, encontre seu aplicativo antivírus. Clique uma vez para selecioná-lo.

3. No canto inferior direito da janela, clique no botão Desativar. Seu dispositivo não iniciará mais o aplicativo.

4. Você deve poder jogar Minecraft depois de reiniciar o computador. Mas, lembre-se de voltar a ligar o seu programa antivírus depois.

Remova qualquer mod

É possível que os mods impeçam a abertura do jogo se você usá-los com o Minecraft. Muitos mods alteram o código do Minecraft diretamente.

Além disso, eles são propensos a erros, especialmente se não forem atualizados há algum tempo. Portanto, você pode removê-los seguindo estas etapas:

1. Pressione Windows e R ao mesmo tempo. Digite “%appdata%” sem as aspas. Em seguida, clique em OK. A pasta AppData aparecerá na janela do Explorador de Arquivos.

2. Abra a pasta .minecraft clicando duas vezes nela. Esta pasta contém a maioria dos seus arquivos de jogos do Minecraft, como mundos salvos, dados de jogadores e mods.

3. Se você encontrar a pasta chamada “mods” na lista de arquivos, clique com o botão direito nela. Escolha Excluir no menu de contexto.

4. Abra o iniciador do Minecraft depois de excluir a pasta mods. A versão mais recente do Minecraft deve ser selecionada, portanto, selecione uma versão não modificada.

Agora, tente abrir o jogo. O jogo deve funcionar fin agora. No entanto, se isso não funcionar, tente a próxima dica.

Reinstale o Minecraft – o Minecraft Launcher não carrega

Você pode estar enfrentando um problema devido a arquivos de instalação do Minecraft corrompidos se nenhuma das soluções acima funcionar para você.

Como resultado, você precisará desinstalar o Minecraft completamente. Depois de fazer isso, você pode reinstalar o Minecraft.

Aqui estão os passos:

1. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o Painel de Controle. Basta digitar Painel de Controle no Menu Iniciar.

2. Quando o Painel de Controle estiver aberto, escolha Desinstalar um programa em Programas.

3. Clique duas vezes no Minecraft Launcher na lista de aplicativos instalados.

4. Você também pode escolher um aplicativo da lista. Clique em Desinstalar para removê-lo.

5. Pressione a tecla Win + R para abrir a caixa de diálogo Executar.

6. Em seguida, digite %AppData% na caixa de diálogo Executar. Pressione Enter para continuar.

7. O Explorador de Arquivos será aberto. Agora, navegue até a pasta .minecraft. E, exclua-o.

8. Baixe o Minecraft novamente depois de concluir esta etapa. Em seguida, instale-o.

Agora, inicie-o e verifique se tudo está funcionando corretamente.

Palavras finais

Isso é tudo sobre como corrigir problemas do Minecraft Launcher não carregará. Você pode tentar todos os métodos acima e ver qual deles funciona para você.

ARTIGOS RELACIONADOS: