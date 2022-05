As 20 melhores imagens de papel de parede estéticas para iOS 15 (GRÁTIS)

Precisamos das melhores imagens estéticas de papel de parede para dispositivos iOS 15, pois dá uma nova aparência ao telefone e traz alegria aos nossos olhos. A Apple incluiu alguns papéis de parede selecionados no estoque, mas eles não são suficientes para os próximos cinco anos. Não podemos esperar que a empresa com sede em Cupertino preencha o dispositivo com papéis de parede de ações. Muitos de nós temos gostos diferentes, e é por isso que a comunidade apresentou imagens estéticas para a tela inicial e a tela de bloqueio.

Por que precisamos das melhores imagens de papel de parede estéticas para dispositivos iOS 15?

Milhões compram iPhones e iPads todos os anos, e todos têm suas razões para possuir os dispositivos. Milhões adoram a visão da Apple e como eles estão moldando dispositivos inteligentes para clientes fiéis. O hardware mais recente do iPhone é maravilhoso, e nenhum outro smartphone pode igualar o desempenho e o pacote geral.

Mas, o iPhone é chato.

Eles não trocam o chassi há muito tempo, e o display segue a tendência de 2017. A empresa introduziu novas cores e as chamou de forma diferente, mas ainda é mundana.

Podemos fazer o novo iPhone parecer estético adicionando uma capa e um papel de parede.

Claro, você não pode comprar uma nova capa a cada semana, e eles são caros. Por outro lado, você tem papel de parede, que não custa nada. Você pode alterar a tela inicial do iOS 15 com papéis de parede todos os dias sem pagar um centavo.

Melhores imagens de papel de parede estéticas para iOS 15

Tabuleiro de jogo

A maioria dos usuários do iPhone olha para a era dos jogos dos anos 1990. Os consoles dominaram o mundo, e essa é a marca inicial da indústria de jogos. Dê ao seu iPhone uma aparência estética com papel de parede retrô. Eu configurei a imagem na tela inicial e na tela de bloqueio, e ela dá uma vibe retrô.

Noites de néon

Adoro viajar à noite e vislumbrar a cidade durante o amanhecer. A brisa fria e as ruas vazias dão uma vibração positiva a um indivíduo estressado. Devemos fazer um passeio noturno toda semana e fazer com que o papel de parede improvise a experiência geral.

mania do país

O pôr do sol ou o nascer do sol tem um impacto significativo em nossa percepção. O papel de parede estético do pôr do sol dá uma vibração positiva à mente emocional. A artista utilizou combinações de cores para separar o ambiente e te levar para um mundo diferente.

Retro interestadual

Você possui um iPhone preto? Você vai adorar o papel de parede Retro Interestadual. Muitos profissionais e engenheiros vão adorar a arte e os aspectos desafiadores da imagem. O papel de parede do seu iPhone mantém você feliz e lhe dá um motivo para voltar e conferir o dispositivo.

Lua Cansada

A lua tem vibrações positivas e negativas dependendo da percepção individual. Uma lua brilhante durante o corte de energia fortalece a visão das pessoas. A lua lembra o ambiente tranquilo durante a noite e leva você de volta aos dias de acampamento.

Pedras de pisar

Nosso mundo pode ter evoluído, mas evoluiu para trás. Nossos tempos modernos criaram momentos estressantes para os jovens e os adultos. Os trampolins incentivam os espectadores e iluminam o clima para seguir em frente.

Intervalo da Manhã

O sabor do ar fresco da manhã é inigualável, e nada pode acalmar nossas mentes como o ar da manhã. O papel de parede lembra os espectadores sobre a sensação da manhã e os encoraja a acordar cedo para respirar.

Luxúria Marvel

Os visuais vibrantes do papel de parede da luxúria da maravilha energizam o clima. A dorminhoca acorda das cores brilhantes. Você não sente vontade de beber uma xícara de café e olhar para o cervo emergente. A combinação de cores adiciona uma impressão única aos espectadores e deixa uma impressão eterna.

Mello

Você está vivendo uma vida estressante? Muitos rapazes e moças se esqueceram do sono tranquilo e do quarto aconchegante. Milhões estão passando tempo longe de casa e vivendo uma vida desatenta. O papel de parede Mello lembra os indivíduos sobre o lar e a zona confortável. Nenhum ser humano se sente seguro até chegar em casa.

Lembrete de 2022

O tempo está passando mais rápido nos dias de hoje, e isso está acontecendo devido às nossas agendas lotadas. Você pode se lembrar das metas alcançáveis ​​até o final do ano. Milhões passam o tempo na frente do smartphone, e é uma excelente ferramenta para lembrá-lo de seus objetivos.

Energia da Lua

Os humanos se tornam o que acreditam, e você pode conseguir qualquer coisa se acreditar em si mesmo. A Energia da Lua encoraja as mulheres jovens e as impulsiona para o sucesso. Reenergize espiritualmente e o papel de parede o tirará do ambiente atual. Agora, você pode se conectar com seu eu interior e lembrar o próximo objetivo.

Brilhar para Marte

O espaço desperta a curiosidade dentro de nós e começamos a questionar a existência de outra espécie. O papel de parede estético nos dá outro significado do mundo e da Via Láctea. A versão modificada de marte e viajar para marte parecem possíveis. Um explorador ou aventureiro fica animado quando o papel de parede brilha através dos pixels do iPhone.

Submerso

Nós, humanos, fomos 10.927 metros (35.853 pés) sob o oceano. Não conhecemos a vida além dos limites alcançados, e nossos cientistas estão desenvolvendo a tecnologia. Podemos não estar lá ainda, mas podemos aproximar o mar ou o oceano. O papel de parede Submerso aproxima os amantes do mar do coração.

Fora e Sobre

Encontramos a maior paz na natureza e na natureza. Nossa alma anseia por férias na natureza. Sua mente e alma se sentem em casa sempre que uma calamidade cai sobre você. O sol nascente, as árvores e o navio movem seu coração em direção à mãe natureza.

Pelo contrário

A maioria dos papéis de parede estéticos tem uma coisa em comum: são abstratos. Milhões passam duas horas por dia com um iPhone, e o papel de parede “Ao contrário” dá uma nova aparência ao dispositivo. Os proprietários do iPhone sentem vontade de voltar ao dispositivo e dar uma boa olhada na tela.

O guardião

O Guardian é provavelmente o melhor papel de parede que dá uma aparência vibrante em um dispositivo iOS ou Android. A impressão turva na imagem com a combinação de cores é uma verdadeira obra de arte. A visão do artista descreve a imagem de um outro mundo.

Alturas congeladas

Os fabricantes da Apple adoram montanhas e nomearam muitas versões de software do macOS em homenagem a montanhas icônicas. The Frosted Heights traz um trailer da verdadeira ameaça e emoção das montanhas. Você pode dar uma olhada rápida nos arredores e no próprio Everest.

Cataclismo

A arte mudou a percepção da vida de milhões e existe há séculos. Temos um papel de parede estilo tela que traz a cor brilhante da tela e a alegria do iPhone ao seu coração. As cores vibrantes e a combinação de tirar o fôlego, e o design nos faz aplaudir o criador.

Os infectados

O oceano fica lindo de cima e através de um drone. Muitos conferem os oceanos pelo aplicativo Maps porque o mar tem uma beleza diferente para mostrar ao mundo. O papel de parede Infected é inspirado no mar e nas profundezas dos segredos.

O artista nick escolheu as cores para a imagem e selecionou azul oceano, cor laranja e aquarela escura. A combinação destaca as cores e cria um visual de tirar o fôlego para os olhos.

Conclusão

Papéis de parede, capas e capas alteram a aparência dos dispositivos iOS 15. Um papel de parede leva menos tempo e dinheiro, então você deve tentar uma nova imagem para o telefone todos os dias. Mostramos as melhores imagens de papel de parede estéticas para iOS 15. Todas as imagens são baixadas do aplicativo Backdrops e estão disponíveis para dispositivos Android e iOS. Deixe-nos saber qual papel de parede você escolheu para o iPhone na seção de comentários abaixo.

