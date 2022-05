As 7 valiosas dicas para ganhar na Quina

Você quer aprender a ficar por dentro das dicas que podem te fazer ganhar na Quina? Pois, saiba que existem alguns métodos que podem te fazer ter mais chances de ganhar. Sendo assim, anote as nossas dicas e lembre-se delas na próxima vez que for apostar na Quina.

Veja as melhores dicas para ganhar na Quina

Então, confira agora logo abaixo as melhores dicas mais valiosas para você ganhar na Quina. Use cada uma delas, para que aumente suas chances de ganhar.

Pratique a autoconfiança

A primeira dica, de fato, é você ter confiança em si mesmo. Sendo assim, jogue para ganhar e tenha confiança de que isso vai dar certo. Trabalhe a sua mente para que você não acredite que não é capaz.

Dessa forma, vá mentalizando e atraindo coisas boas para que a sorte fique ao seu lado. Ou seja, ter pensamentos pessimistas, de que não vai conseguir e de que é muito difícil, fará o efeito contrário. Isto é, provavelmente fará a aposta em vão. Portanto, está pronto para colocar essa atividade em prática. Então, pense de forma positiva.

Participe de bolões para ganhar na Quina

Em segundo lugar, o jeito mais fácil de você conseguir ganhar alguma aposta máxima em algum concurso é realizando bolões.

Para isso, deixe as apostas individuais de lado por um tempo. Pois, caso você queira realmente ganhar uma nota, se junte a inúmeras pessoas que também estão precisando de dinheiro rápido e fácil.

Fazer bolão é o método mais rápido e eficiente de conseguir o prêmio. A porcentagem de acertar todos os números e ganhar é muito alta. Porém, terá que dividir o prêmio entre todos os que participaram e isso faz o valor ficar menor.

Contudo, as apostas de quem faz bolão sempre focam no prêmio máximo. Então, no final do dia, todos terão uma boa grana depositada em suas contas.

Evite sequência de números

Evitar apostar sequências de números aumentará as suas chances de ganhar. Isso acontece porque a probabilidade dos algarismos serem sorteados em sequências é muito baixa.

O ideal é apostar em sequências aleatórias. Ou seja, não seguir um padrão crescente ou decrescente. Além disso, caso seja um apostador frequente, evite repetir muitos números. A não ser que sejam números com bastante saída, pois, vale a tentativa.

Mudar algumas estratégias de jogo nas apostas individuais também podem te favorecer de alguma forma. Então, fuja do óbvio.

Aumente as apostas ao máximo

Se estiver ficando cada vez mais difícil fazer as apostas apenas com a quantidade mínima de números oferecida, é necessário aumentar um pouco a sua aposta, não acha?

Portanto, procure apostar em maiores quantidades de números. Obviamente, isso custará um pouco mais do que o bilhete de apostas mínimas da Quina. Porém, caso ganhe o prêmio máximo no terá nenhum 1% de comparação com o que você gastará.

Invista na surpresinha e teimosinha para ganhar na Quina

Não sabe quais números você deve selecionar na hora da aposta? Por que não investir na surpresinha? Aliás, esse método consiste em deixar o sistema escolher algarismos por você.

Logo, se não for uma tarefa muito fácil selecionar uma quantidade de números aleatórios, você pode considerar essa como a sua melhor opção. Além disso, fugir um pouco do básico, pois, pode gerar um pouco mais de confiança. Até mesmo te fazer ganhar o prêmio. Logo, confie ao máximo em sua sorte e que o sistema esteja ao seu favor.

Agora, se confia no jogo que fez, você também pode escolher a teimosinha. Aqui, o jogo pode concorrer a um número determinado de concursos consecutivos. Quem sabe, em um destes, você consegue ganhar o prêmio máximo? De qualquer maneira, é válido arriscar nas duas estratégias.

Aumente a frequência de apostas

Então, realizar jogos com mais frequência também aumenta a probabilidade de você ganhar, obviamente. Portanto, quanto mais apostas fizer, maiores serão as chances de ganhar.

Além disso, existe também um método que você pode escolher a partir de determinada quantidade de apostas. Se irá selecionar os números por si próprio ou através da surpresinha.

Você sabia que a frequência é o segredo para o sucesso? Por isso, aposte em uma constância. Pois, é o que todos os ganhadores de prêmios milionários que dão entrevistas comentam e recomendam para quem tem esse sonho.

Veja quais números mais saem

Por fim, pesquise os números que mais saem na quina de todos os tempos. Dessa forma, as suas chances poderão aumentar ainda mais caso seu desejo de ganhar seja muito grande. Apesar de dedicar grande parte do seu tempo fazendo pesquisas e anotações a respeito disso, é melhor que realizar as probabilidades e estatísticas matemáticas.