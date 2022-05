Muitas pessoas que ganham prêmios na loteria ficam completamente eufóricas. Afinal, não é todo dia que se recebe a notícia de um prêmio milionário. Mas, muitos ganhadores realizam compras absurdas. Por isso, veja aqui as compras mais loucas que ganhadores da Loteria fizeram.

Não é incomum, que muitos novos milionários começam uma vida extremamente luxuosa ou buscam melhorar de vida. Por isso, compram apenas roupas e calçados de grife, frequentam os melhores e mais caros restaurantes. Enquanto, outras realizam seus sonhos, compram o carro ou a casa que sempre quiseram.

As compras mais loucas que ganhadores da Loteria fizeram

Entretanto, como cada pessoa possui seus desejos e sonhos, existem algumas compras de ganhadores da Loteria que foram bem peculiares e curiosas. Portanto, saiba agora de alguns casos mais peculiares.

Primeira compra: gado e dentadura

O ganhador do prêmio no ano de 1975 foi o boiadeiro Miron de Souza. Miron morava no interior de Goiás e, ao acertar 13 pontos na loteria, ganhou um prêmio no valor de 13 milhões de cruzeiros, o que na época valia muito.

Contudo, assim que recebeu seu prêmio, a primeira compra que ele fez foi de uma dentadura. Além disso, buscou investir em fazendas e gados. Provavelmente a falta de dentes o incomodava, então, nada mais justo, não é mesmo? Porém, ele também investiu na formação de sues filhos, uma vez que ele mal sabia assinar seu nome.

Segunda compra: carro para todos

No ano de 2011, Christine Weir e Colin (seu esposo), ganharam o prêmio de £ 161 milhões da EuroMillions. Assim que recebeu o prêmio, o casal simplesmente comprou carros e presentou todos os seus amigos. Então, já imaginou ter uns amigos assim?

Mas Colin e Christine não pararam por aí, é claro que eles pensaram neles. Afinal, muitas pessoas pensam em adquirir uma mansão quando recebem um prêmio milionário, e foi isso que eles fizeram.

Dessa maneira, o casal simplesmente comprou uma mansão extremamente luxuosa na Escócia que custou cerca de £ 3 milhões. Após isso, eles também doaram dinheiro para uma campanha da Escócia.

Morador vietnamita, um dos ganhadores da loteria, gastou o prêmio em arroz

No ano de 2010, um vietnamita chamado Nguyen Van Het, ganhou 1 milhão de reais em uma aposta. Nguyen tinha 97 anos e disse que não fazia ideia do que fazer com tanto dinheiro. Sendo assim, dividiu quase todo o dinheiro entre seus vizinhos e com o restante comprou arroz para alimentar toda a comunidade. Um gesto muito bonito, não é?

Quarta compra: fretar um avião para ver jogos

Nivaldo dos Santos foi um dos primeiros milionários a ganhar na loteria esportiva. Isso aconteceu no ano de 1972. Então, como o prêmio era muito valioso, suficiente para comprar dezenas casas e carros.

Porém, Nivaldo resolveu gastar sua nova fortuna com bebidas e mulheres. Mas, não para por aí. Além disso, ele também fretou um avião para transportar seus amigos para poderem assistir a todos os jogos de seu time por todo o país.

Consequentemente, por levar uma vida tão desregrada, Nivaldo faliu e acabou morando em um albergue.

Quarto ganhador: compras e mais compras

Vivian Nicholson, quando ganhou o prêmio milionário, simplesmente optou por gastar toda a sua fortuna com artigos de luxo. Então, ela, simplesmente, comprava vestidos e carros luxuosos indiscriminadamente.

Ao agir assim, como se não houvesse o amanhã, Vivian realizou o que muitas pessoas dizem que fariam se ganhasse. Mas, para ela só restou a falência.

Quinto ganhador: Programa de luta

Jonathan Vargas, ao receber seu prêmio milionário não foi tão inconsequente assim. Na verdade, ele acreditava estar fazendo um bom negócio. Logo, o ganhador de 35 milhões de dólares comprou um imóvel para sua mãe. Então, com o restante do dinheiro realizou um investimento em um programa.

O programa em questão se tratava de luta livre feminina. Porém, quem gosta realmente de luta, não gostava do programa. Pois, ele simplesmente apresentava mulheres seminuas vestindo rosa e lutando em um ring rosa.

Empréstimo bancário alto fez um dos ganhadores da loteria ir à falência.

Suzanne Mullins decidiu parcelar a sua premiação e contrair um empréstimo bancário alto. Então, ao parcelar o dinheiro teve que lidar com juros altos. Sendo assim, ela não conseguiu pagar a dívida e entrou em uma bola de neve, tendo que decretar falência.

Coleção de veículos

Willian “Bud” Post ganhou um prêmio de nada mais nada menos que US$ 16,2 milhões na loteria. Mas, sabe o que ele fez? Comprou uma mansão, duas casas menores, várias motocicletas, um caminhão e um barco. Contudo, como se já não fosse suficiente, ele comprou também um avião.