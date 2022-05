As dezenas mais recorrentes da Mega-Sena; confira quais são

Afinal, quais são as dezenas que mais saem na Mega-Sena? É importante conhecê-las para saber quais são as próximas estratégias na hora de jogar.

Diferente do que muitos pensam, as dezenas premiadas que sempre estão dando as caras nos sorteios não são muito difíceis de aparecer. Na verdade, existem pessoas que acreditam ser impossível algumas dezenas serem premiadas. Além disso, elas aparecerem em diversos sorteios consecutivos.

E como a Mega-Sena é o jogo mais popular de todo o Brasil, a maioria das pessoas deseja saber quais são os números que mais saem nos seus sorteios. Acredite, pois, existem dezenas que são mais fáceis de sair que outras.

Portanto, confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre essas dezenas recorrentes da Mega-Sena. Além disso, aprenda como pode participar desses jogos.

Saiba mais sobre as dezenas mais recorrentes

Em, literalmente, todas as modalidades de loteria existem aquelas dezenas que mais saem de acordo com os sorteios. Mas, obviamente, não é uma regra, ter uma aparição regular. Existem possibilidades de simplesmente os números que menos saem darem as caras.

Como todos já sabem, a loteria é um jogo de probabilidade e sorte. Então, dessa forma, 50% é a probabilidade de tal número cair no sorteio. Enquanto, os outros 50% dependerá apenas da sorte. Isto é, de você selecionar estas dezenas e marca-las em sua cartela.

Aliás, de acordo com estudiosos do campo das estatísticas lotéricas, existe uma análise que avalia todas as dezenas. Com isso, algumas delas aparecem em cerca de 98% dos resultados de sorteio.

Isso significa dizer que, de 100 pessoas, 98 apostam usando essas dezenas de tanto que elas se repetem. Portanto, essas são as chamadas dezenas mais recorrentes de toda a Mega-Sena, ou dezenas de ouro, de acordo com o dito popular.

Com isso, parecem que são números impossíveis de conquistar, porém são os mais fáceis de todos. Dessa forma, agora sabe que existe uma grande probabilidade da maioria marcar pelo menos um deles na cartela. Então, agora imagina acertar todos os 6 números? Será que é possível tirar essa sorte grande?

Como você pode jogar na Mega-Sena?

Muitos brasileiros jogam na Mega-Sena todos os dias. Em seguida, aguardam os resultados às quartas e aos sábados. Mas se você é novo no mundo das apostas, com certeza deve querer saber todos os detalhes para, assim, realizar a sua aposta na Mega-Sena.

Basicamente, esse concurso consiste em sortear 6 números.

Portanto, para participar, basta você marcar no volante 6 números que você deve selecionar aleatoriamente. No entanto, há como aumentar as chances, ao selecionar mais números.

No entanto, a diferença é quanto mais números você marcar, mais alto ficará o valor do seu bilhete. Além disso, saiba que na Mega-Sena você pode marcar até 15 números.

Dessa forma, você pode realizar um jogo individual. Mas, há outra maneira de pagar um valor tão alto: participar de bolões. Em resumo, são grupos de pessoas que tentam a sorte conquistando o prêmio máximo da loteria.

Para isso, há a possibilidade de fazer uma aposta com mais números, pois há a divisão do valor total entre os participantes. No entanto, quanto mais pessoas participarem deste grupo, maior será a divisão do prêmio.

Dessa forma, você pode realizar a compra do bilhete em qualquer casa lotérica ou também pode fazer sua aposta online.

Quais são as dezenas mais recorrentes?

Se interessou no jogo da Mega-Sena. Pois, agora confira quais são as dezenas mais recorrentes que saem com muita frequência. Como dito acima, todas elas possuem probabilidade de 98% de chance de sair em algum sorteio.

05 07 13 14 16 25 28 29 37 38 43 44 53 54 60

Vale lembrar que não são todos os sorteios que elas podem aparecer. Como dito anteriormente, existe a chance de nenhuma delas sair em algum jogo.

Portanto, se por acaso você quer jogar na Mega-Sena com esses números, imagina que pode colocar todos uma vez em um único jogo, saiba que existe um limite de apostas máximas.

Além disso, nunca é bom apostar os números mais recorrentes todos de uma vez. Aliás, o recomendável é nas suas jogatinas, sempre opte por apostar em números aleatórios. Isto é, você pode utilizar alguns dos números acima, mas selecione outros algarismos.

Colocando tudo de uma vez, provavelmente você não conseguirá conquistar o prêmio máximo. Porém, se montar uma estratégia misturando as dezenas que mais saem com as que menos saem, pode ser que dê certo.